Giriş Tarihi: 01.03.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
13:22
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncu haftaya taburcu olacak. Duayen oyuncu kendine gelir gelmez bakın ne yaptı!