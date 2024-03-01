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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!
Giriş Tarihi: 01.03.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 13:22

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı. 61 yaşındaki sanatçı son olarak diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Usta oyuncu haftaya taburcu olacak. Duayen oyuncu kendine gelir gelmez bakın ne yaptı!

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu. Usta oyuncudan yeni haberler var. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

Yoğun bakımda tedavisi süren Settar Tanrıöğen, bir operasyon daha geçirmişti. 1,5 saat süren yeni operasyonda oyuncunun beyninde oluşan sıvı alınmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen kendine gelir gelmez ilk işi… Yerine gelen ismi öğrenince bakın ne yaptı!

BEYİN OMURİLİK SIVISINDAKİ ARTIŞ SEBEBİYLE İKİNCİ OPERASYON

Hastaneden yapılan açıklamada sanatçının son durumuna ilişkin şu bilgiler verilmişti:

26 Ocak Cuma günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen'de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir. Acilen yapılan müdahale sonrası hastamız yoğun bakım servisine alınmıştır. 29 Ocak Pazar günü hastamızda; beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edilmiş, beyin cerrahisi ekibimiz tarafından sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapılmıştır.

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