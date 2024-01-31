Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

Aslen İzmirli olan güzel oyuncunun çocukluğuna dair paylaşılan bir fotoğraf, görenleri şaşırtmayı başarmıştı. Sıla Türkoğlu'nun seneler önce çekilen kilolu ve estetiksiz fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Oyuncunun yıllar önceki halini gören hayranları zor tanıdı.