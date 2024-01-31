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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:29

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki estetiksiz hali ortaya çıktı… Sıla Türkoğlu'nun bu halini görenler tanımakta zorlandı. Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun o halini gören takipçileri adeta şoke oldu. Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, Sıla Türkoğlu, ünlü olmadan önce nasıldı? Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. İşte Sıla Türkoğlu'nun inanılmaz değişimi…

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

Aslen İzmirli olan güzel oyuncunun çocukluğuna dair paylaşılan bir fotoğraf, görenleri şaşırtmayı başarmıştı. Sıla Türkoğlu'nun seneler önce çekilen kilolu ve estetiksiz fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Oyuncunun yıllar önceki halini gören hayranları zor tanıdı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

Sıla Türkoğlu, oyunculuğunun yanı sıra verdiği pozlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Oyuncunun son olarak yıllar önceki estetiksiz bir fotoğrafı ortaya çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

ESTETİKLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!

24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.

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