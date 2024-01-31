Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:29
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun bu hali çok farklı! Yıllar önce çekilen videodaki ev hali görenleri şoke etti!
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki estetiksiz hali ortaya çıktı… Sıla Türkoğlu'nun bu halini görenler tanımakta zorlandı. Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun o halini gören takipçileri adeta şoke oldu. Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki, Sıla Türkoğlu, ünlü olmadan önce nasıldı? Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. İşte Sıla Türkoğlu'nun inanılmaz değişimi…