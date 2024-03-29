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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 09:13

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Her hafta tansiyonun iyice arttığı dizinin bu hafta ekrana gelecek 57. Bölümüne Kaan Taşaner dahil oluyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oluyor. Her hafta tansiyonun iyice arttığı dizinin bu hafta ekrana gelecek 57. Bölümüne Kaan Taşaner dahil oluyor. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oluyor. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu. Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. Kaan Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek ismi oynayacak.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Başarılı oyuncu Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oldu. Yeni bölümde Kıvılcım'ın kızının imam nikahı kıyıp tesettüre girmesinin ardından sinir krizi geçirmesinin yanı sıra Ertuğrul ve Mihri diziye veda edecek. Doğa ile boşanan Fatih, annesinin desteğiyle yakınlaştığı Görkem'le nikah masasına oturmaya hazırlanırken Doğa'nın hayatına da yeni isim giriyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise Giray...

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay'ın şüphesi daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa'nın karşısına çıkacak.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray bakın kim çıktı! Sıla Türkoğlu’nun partneri meğer usta oyuncunun oğluymuş!

Giray'ın fenomen diziye ayrı bir soluk getirmesi bekleniyor.

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