Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
08:48
Kızılcık Şerbeti'nin fesat Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı! Meğer aynı dizideymiş...
Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız Lara karakteri ile ünlenen oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. 78 kilodan 58'e düşen 28 yaşındaki Feyza Civelek değişimi ile oldukça dikkat çekiyor. Civelek, şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde gelin Nilay karakteriyle boy gösteriyor. Feyza Civelek'in annesi kendisinden ünlü çıktı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş...