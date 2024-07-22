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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! "Ateş bacayı sarmış"
Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:18

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! "Ateş bacayı sarmış"

Yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan güzel oyuncu Özge Özacar şu sıralar aşk sarhoşu. Son dönemin en çok konuşulan oyunculardan biri olan Özge Özacar, gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden birinin oğluna kaptırdı. Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, İbiza tatilinde sevgilisi ile karesini paylaşarak aşkını ilan etmişti. Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'in son durağı ise Bodrum oldu. Aşıklar bir otelin iskelesinde sarmaş dolaş görüntülendi... Özge Özacar sevgilisini öpmeye doyamadı...

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! Ateş bacayı sarmış

Kızılcık Şerbeti'nini Görkem'i aşka düştü! Ateş bacayı fena sardı...

Son dönemin en çok dikkat çeken oyunculardan biri olan Özge Özacar, nisanda gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden Erhan-Mine Özmen çiftinin oğulları Oğuz Özmen'e kaptırmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! Ateş bacayı sarmış

Ailesinin un firmasında başkan yardımcısı olan Oğuz Özmen ile Özge Acar, ne ilişkileri hakkında konuşuyor, ne de yan yana fotoğraf veriyordu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! Ateş bacayı sarmış

Aşklarını gizli yaşayan aşıklar, sonunda bu kuralı bozdu.

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! Ateş bacayı sarmış

Özge Özacar, birlikte İbiza'ya tatile gittiği sevgilisi Oğuz Özmen ile bir fotoğrafını paylaşıp altına da kalp emojisi koydu.

Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! Ateş bacayı sarmış

Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'in son durağı ise Bodrum oldu.

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