Giriş Tarihi: 22.07.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
10:18
Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar iskelede sevgilisini öpmeye doyamadı! "Ateş bacayı sarmış"
Yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem karakteri ile kariyerinde büyük bir sıçrama yakalayan güzel oyuncu Özge Özacar şu sıralar aşk sarhoşu. Son dönemin en çok konuşulan oyunculardan biri olan Özge Özacar, gönlünü Gaziantep'in ileri gelen ailelerinden birinin oğluna kaptırdı. Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar, İbiza tatilinde sevgilisi ile karesini paylaşarak aşkını ilan etmişti. Özge Özacar ile sevgilisi Oğuz Özmen'in son durağı ise Bodrum oldu. Aşıklar bir otelin iskelesinde sarmaş dolaş görüntülendi... Özge Özacar sevgilisini öpmeye doyamadı...