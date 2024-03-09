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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!
Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 15:39

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Evrim Alasya bu defa tarzı ve saçıyla sosyal medyanın diline düştü. Katıldığı etkinlikte ünlü oyuncunun tarzına yorum yağdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kırmızı Oda dizisindeki Meliha rolüyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Evrim Alasya son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisi ile gönülleri fethetti. Evrim Alasya bu defa tarzıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Tarzı sosyal medyada kısa sürede viral oldu! İşte Evrim Alasya'nın çok konuşulan imajı…

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerle başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya, sosyal medya ti'ye alındı.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Kıvılcım' karakteri ile büyük beğeni toplayan Evrim Alasya bu defa tarzı ve saçıyla sosyal medyada gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Evrim Alasya bu defa tarzı ve saçıyla sosyal medyanın diline düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Evrim Alasya siyah dantel detaylı bir elbise ile gecede boy gösterdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Saçlarını tepeden bir topuz yaptıran ünlü ismin tarzı hiç beğenilmedi.

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