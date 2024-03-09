Kızılcık Şerbeti’nin Kıvılcım’ı Evrim Alasya sosyal medyada alay konusu oldu! Takipçilerinin diline düştü herkes ti’ye aldı!

Giriş Tarihi: 09.03.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
15:39
Evrim Alasya bu defa tarzı ve saçıyla sosyal medyanın diline düştü. Katıldığı etkinlikte ünlü oyuncunun tarzına yorum yağdı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evrim Alasya özel hayatıyla da merak konusu oluyor. Kırmızı Oda dizisindeki Meliha rolüyle adından söz ettirmeyi başaran güzel oyuncu Evrim Alasya son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisi ile gönülleri fethetti. Evrim Alasya bu defa tarzıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Tarzı sosyal medyada kısa sürede viral oldu! İşte Evrim Alasya'nın çok konuşulan imajı…