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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…
Giriş Tarihi: 20.10.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 16:44

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Bu isimlerden biri olan genç yetenek Gizem Yanık, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide muhafazakar bir iş adamı olan Ertuğrul Bey'in kızı Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Dram türündeki dizide başörtülü haliyle hafızalara kazınan Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın birbirinden güzel Instagram pozları…

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın sosyal medya halleri çok konuşulacak. Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonu yepyeni oyuncularıyla açtı. Bu isimler arasında yer alan Gizem Yanık, geçtiğimiz sezonda ise Yalı Çapkını dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. Yeni sezona damgasını vurması beklenen karakterlerden Mihri'ye hayat veren Gizem Yanık, Instagram pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. İşte duru güzelliğiyle büyüleyen genç oyuncu Gizem Yanık'ın birbirinden iddialı Instagram kareleri...

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç ve Evrim Alasya'nın yer aldığı yapım, her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor.

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Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Konusu kadar oyuncularıyla da adından söz ettiren dizi, yeni sezonda oyuncu kadrosuna yepyeni isimler kattı. Yeni sezonun hikayesi, yeni oyuncuların canlandırdığı karakterler üzerinden şekilleniyor desek yalan olmaz. Yapıma dahil olan Mihri karakteri de onlardan biri.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Nursema ile olan bağlantısıyla dikkat çeken Ertuğrul Bey'in kızı olan Mihri, hikayede oldukça önemli bir rol üstleniyor. Çünkü Nursema'nın eski eşi İbrahim ile nişanlı ve ikili evlenmek üzere...

Dolayısıyla Mihri'nin hikayesi, izleyicilerin ilerleyen bölümlerde neler olacağını merakla beklemesine neden oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Mihri karakteri genç yetenek Gizem Yanık'ın başarılı oyunculuğuyla hayat buluyor. Geçtiğimiz sezon Yalı Çapkını dizisinde Tarık'ın odaya hapsettiği genç kız rolünde izleyici karşısına çıkan Yanık, bu sezon Kızılcık Şerbeti dizisinde muhafazakar bir karakteri canlandırıyor.

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