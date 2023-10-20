Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkıyor. Bu isimlerden biri olan genç yetenek Gizem Yanık, izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide muhafazakar bir iş adamı olan Ertuğrul Bey'in kızı Mihri karakterine hayat veren Gizem Yanık, sosyal medya paylaşımları ile görenleri kendisine hayran bıraktı. Dram türündeki dizide başörtülü haliyle hafızalara kazınan Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si gerçek hayatta bambaşka biri çıktı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Mihri'si Gizem Yanık'ın birbirinden güzel Instagram pozları…