Kızılcık Şerbeti’nin Mihri’si Gizem Yanık sosyal medya paylaşımlarıyla mest etti! Dizideki halinden eser yok, görenler tanıyamıyor…

Nursema ile olan bağlantısıyla dikkat çeken Ertuğrul Bey'in kızı olan Mihri, hikayede oldukça önemli bir rol üstleniyor. Çünkü Nursema'nın eski eşi İbrahim ile nişanlı ve ikili evlenmek üzere...

Dolayısıyla Mihri'nin hikayesi, izleyicilerin ilerleyen bölümlerde neler olacağını merakla beklemesine neden oluyor.