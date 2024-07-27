Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
12:22
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!
Feyza Civelek yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra en büyük çıkışı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak yakaladı. Bir dönem oldukça zayıflayan Feyza Civelek son zamanlarda verdiği kiloları geri aldı. Şu sıralar Yalıkavak'ta tatilde olan Feyza Civelek plajda görüntülendi. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek çıkarmadığı şapkası ve eteği ile dikkat çekerken oyuncu denize ayaklarını sokmakla yetindi. İşte Feyza Civelek'in o anları...