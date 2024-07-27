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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!
Giriş Tarihi: 27.07.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:22

Kızılcık Şerbeti'nin NilayFeyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Feyza Civelek yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra en büyük çıkışı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak yakaladı. Bir dönem oldukça zayıflayan Feyza Civelek son zamanlarda verdiği kiloları geri aldı. Şu sıralar Yalıkavak'ta tatilde olan Feyza Civelek plajda görüntülendi. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek çıkarmadığı şapkası ve eteği ile dikkat çekerken oyuncu denize ayaklarını sokmakla yetindi. İşte Feyza Civelek'in o anları...

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in adı son olarak bir uyuşturucu davasında geçmiş oyuncunun hayranları oldukça şaşırmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Torbacısıyla yakalanan Civelek ifadesinde "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım. Alkollü olduğum için getiren şahısları hatırlamıyorum. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm" şeklinde konuşmuştu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Civelek hakkında ipariş ettiği uyuşturucu eline geçmemesi nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Feyza Civelek yer aldığı 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra en büyük çıkışı Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak yakaladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda tüm bakışları üzerine çekti! Verdiği kiloları geri almıştı... Denize ayaklarını sokmakla yetindi!

Bir dönem oldukça zayıflayan Feyza Civelek son zamanlarda verdiği kiloları geri aldı.

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