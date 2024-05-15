Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

TAŞ KOKAİNİ T, TOZ KOKAİNİ L DİYE KODLADI

Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmalarda, uyuşturucu maddeyi daha ucuza alabilmek için yaptığı pazarlık da gün yüzüne çıktı. Civelek'in konuşmalarda ayrıca taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodladığı görüldü. İşte dava dosyasına yansıyan, torbacı Selçuk Ç. ile Feyza Civelek arasında geçen telefon konuşmaları: