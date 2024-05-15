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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’
Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 07:07

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmasına GÜNAYDIN ulaştı. Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı Selçuk Ç. ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanmasıyla ilgili yeni ayrıntılara GÜNAYDIN ulaştı. Civelek'in kendisine siparişle uyuşturucu getiren torbacı Selçuk Ç. ile aralarında geçen telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

Geçtiğimiz 29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

Şüphelinin üstünden 1.1 gramı taş, 0.3 gramı toz kokain çıkmıştı. Civelek, polislerin tam arama yaptığı esnada uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıkmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

TAŞ KOKAİNİ T, TOZ KOKAİNİ L DİYE KODLADI
Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla 28 Ekim gecesi yaptığı konuşmalarda, uyuşturucu maddeyi daha ucuza alabilmek için yaptığı pazarlık da gün yüzüne çıktı. Civelek'in konuşmalarda ayrıca taş kokaini T, normal kokaini L olarak kodladığı görüldü. İşte dava dosyasına yansıyan, torbacı Selçuk Ç. ile Feyza Civelek arasında geçen telefon konuşmaları:

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’

Feyza Civelek (F.C.): Gelir misin? 1 T + taksi parası olacak.
Selçuk Ç. (S.Ç.): Ulusa mı?
F.C.: Evet
S. Ç.: 3200 lira yapıyor. 15 dakika beklememiz. Yemek yapıldı.
F. C.: Ne zaman çıkarsın yani?
S.Ç.: Kuruması lazım. 15 dakika
F.C.: Kurumasın boşver peçeteye koy getir işte.
S.Ç. L istemiyon

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