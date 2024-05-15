Giriş Tarihi: 15.05.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
07:07
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in torbacıyla telefon konuşmaları ortaya çıktı! “İlk kez uyuşturucu deneyecektim” demişti...‘Bugünlük eski fiyattan yap’
Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu satıcısıyla yaptığı telefon konuşmasına GÜNAYDIN ulaştı. Dava dosyasına da giren konuşmalara göre ifadesinde, "Ben ilk defa uyuşturucu madde kullanacaktım" diyen Civelek'in kokaini daha ucuza alabilmek için torbacı Selçuk Ç. ile pazarlık yaptığı ortaya çıktı.