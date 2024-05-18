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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza'yı sattı! 'Uyuşturucuyu beraber içecektik'
Giriş Tarihi: 18.05.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:08

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza'yı sattı! 'Uyuşturucuyu beraber içecektik'

Kokain siparişi verdiği torbacıyla evinin önünde yakalanan oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılamasını yapan mahkeme, ünlü oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarttı. Mahkemede ifade veren Selçuk Ç., ise uyuşturucu satmadığını, Civelek'le 1.5 yıldır arkadaş olduklarını öne sürerek, "Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım" şeklinde ifade verdi.

Mustafa Sait ÖZKAN
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza’yı sattı! ’Uyuşturucuyu beraber içecektik’

GÜNAYDIN'ın kamuoyuna duyurduğu Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza’yı sattı! ’Uyuşturucuyu beraber içecektik’

Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'nin "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada önemli bir karar çıktı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza’yı sattı! ’Uyuşturucuyu beraber içecektik’

Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, dosyada 'Tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza’yı sattı! ’Uyuşturucuyu beraber içecektik’

"TAM EVİNİN ÖNÜNE GELDİM POLİSLER YAKALADI"
Mahkeme'de ifade veren Selçuk Ç., Feyza Civelek'le nasıl tanıştığını anlattı. 28 Ekim 2023 günü işten çıkıp evine gittiğini ve alkol aldığını söyleyen Selçuk Ç., Civelek'in kendisini gece 03.30 gibi aradığını söyledi, kendisinin ise 'Tamam geliyorum takılalım' dediğini belirtti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza’yı sattı! ’Uyuşturucuyu beraber içecektik’

Civelek'le kendisinin daha önce ilişkisi olduğunu öne süren Selçuk Ç, "Maaşımdan 4 bin lira ile uyuşturucu madde aldım. Tam evinin önüne geldim polisler beni yakaladı. Feyza da medyaya düşmemek için bu şekilde ifade veriyor. Benim Beşiktaş'ta bir müşterim vardı. Beni kahve içmeye çağırmıştı. O vesileyle Feyza ile tanıştım" dedi.

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