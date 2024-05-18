Giriş Tarihi: 18.05.2024 06:14
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
08:08
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalı ile ilgili yeni gelişme! Torbacı Feyza'yı sattı! 'Uyuşturucuyu beraber içecektik'
Kokain siparişi verdiği torbacıyla evinin önünde yakalanan oyuncu Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılamasını yapan mahkeme, ünlü oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarttı. Mahkemede ifade veren Selçuk Ç., ise uyuşturucu satmadığını, Civelek'le 1.5 yıldır arkadaş olduklarını öne sürerek, "Feyza yanına gittiğimde alkollü değildi. Uyuşturucu içmişti. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçemeden polis beni yakaladı. Ben uyuşturucu satmıyorum. Ben kullanıcıyım" şeklinde ifade verdi.