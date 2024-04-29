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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! 'Seni seviyorum'
Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 12:18

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! 'Seni seviyorum'

Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine Ceren Karakoç can veriyor. Özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alınan Ceren Karakoç'un eşi Osman Karakoç da kendisi gibi oyuncu. 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Karakoç, son olarak eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! ’Seni seviyorum’

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! ’Seni seviyorum’

Özellikle Ceren Yalazoğlu'nun özel hayatı hayranları tarafından merak konusu...

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! ’Seni seviyorum’

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı oyuncu Ceren Yalazoğlu'nun eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuymuş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! ’Seni seviyorum’

Ceren Yalazoğlu meğer 10 yıldan beri herkesin tanıdığı ünlü oyuncuyla evliymiş.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! ’Seni seviyorum’

1984 yılında Ankara'da dünyaya gele Ceren Yalazoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları bölümünde lisans eğitimini tamamlamadan önce, hayatının büyük kısmını Ankara'da geçirmiş.

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