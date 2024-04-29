Giriş Tarihi: 29.04.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
12:18
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan 11 yıllık eşine romantik kutlama! 'Seni seviyorum'
Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine Ceren Karakoç can veriyor. Özel hayatı hayranları tarafından mercek altına alınan Ceren Karakoç'un eşi Osman Karakoç da kendisi gibi oyuncu. 11 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Karakoç, son olarak eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.