Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Kızılcık Şerbeti dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç sosyal medyada gündem oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin başrolde olduğu dizi konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ceren Yalazoğlu Karakoç, hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un ünlü oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte, Ceren Karakoç'un 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…