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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 02.12.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 12:06

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç'un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Kızılcık Şerbeti dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Nursema'yı canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç sosyal medyada gündem oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi isimlerin başrolde olduğu dizi konusu ve oyuncularıyla gündem olmaya devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Ceren Yalazoğlu Karakoç, hayatı merak konusu oldu. Hakkında araştırma yapanlar Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un ünlü oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. İşte, Ceren Karakoç'un 10 yıldır aynı yastığa baş koyduğu o isim…

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterine hayat veren oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç'un eşi de kendisi gibi oyuncu çıktı..

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Son dönemde dikkatleri üzerine çeken oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Sergilediği performans ile izleyicilerden tam not alan Ceren Yalazoğlu Karakoç, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

40 yaşındaki ünlü oyuncunun yaşamı ve kariyerinin yanı sıra özel hayatı da mercek altına alındı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç’un eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

''Ceren Yalazoğlu'nun eşi kim?'' sorusuna yanıt arayan izleyiciler, gerçek hayattaki eşini görünce şaşıp kaldı.

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