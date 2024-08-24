Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
13:49
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? "Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen"
Yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, hem mesleği ile hem de aile yaşantısıyla dikkat çeken ünlü isimlerden. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler 'Bir çift bu kadar mı yakışır' diyemeden edemiyor. Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler adeta yorum beğeni yağmuruna tutuyor. Çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç, aşklarıyla düşman çatlatıyor. İşte Barış Kılıç ve güzeller güzeli eşi…