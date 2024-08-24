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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? "Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen"
Giriş Tarihi: 24.08.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 13:49

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? "Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen"

Yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, hem mesleği ile hem de aile yaşantısıyla dikkat çeken ünlü isimlerden. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç'ın 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç'ı görenler 'Bir çift bu kadar mı yakışır' diyemeden edemiyor. Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç'ın sosyal medya paylaşımlarını görenler adeta yorum beğeni yağmuruna tutuyor. Çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç ile eşi Ayşegül Kılıç, aşklarıyla düşman çatlatıyor. İşte Barış Kılıç ve güzeller güzeli eşi…

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Barış Kılıç'ın eşini görenler hayran kalıyor.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen

Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen

Kılıç'ın 13 yaşındaki küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen

Aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç ve büyük oğlu Batu'yla törene katılan Barış Kılıç, duygusal anlar yaşamıştı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç kiminle evli biliyor musunuz? Biri güzel biri yakışıklı gözde çift resmen

Çift tatil sezonunu açmıştı... Ayşegül Kılıç'tan eşi ile ilk tatil pozu Yunanistan'dan gelmişti.

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