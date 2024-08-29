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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! "İyi ki doğmuş canım oğlum"
Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 11:14

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! "İyi ki doğmuş canım oğlum"

Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Barış Kılıç aile yaşantısı ile de parmakla gösterilen isimlerden. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın güzel eşi Ayşegül Kılıç'ı evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Ayşegül Kılıç son olarak sosyal medya hesabından küçük oğlu Emir Kılıç'ın doğum gününü kutladı. Barış Kılıç'ın oğlu yakışıklılığı ile babasına benzetildi... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın çocukları...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! İyi ki doğmuş canım oğlum

Barış Kılıç hayatını 2007 yılında Ayşegül Kılıç ile birleştirmişti. Çiftin Batu ve Emir adında iki de oğlu var.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! İyi ki doğmuş canım oğlum

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Kılıç,özel hayatı ile markaj altında.

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Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! İyi ki doğmuş canım oğlum

Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Barış Kılıç aile yaşantısı ile de parmakla gösterilen isimlerden.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! İyi ki doğmuş canım oğlum

Ayşegül Kılıç son olarak sosyal medya hesabından küçük oğlu Emir Kılıç'ın doğum gününü kutladı. Barış Kılıç'ın oğlu yakışıklılığı ile babasına benzetildi... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın çocukları...

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! İyi ki doğmuş canım oğlum

Kılıç'ın küçük oğlu Emir Kılıç ortaokuldan mezun olmuştu. Emir'in arkadaşlarıyla mavi balonlar uçurdukları mezuniyet töreni Çırağan Sarayı'nda yapılmıştı.

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