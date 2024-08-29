Giriş Tarihi: 29.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
11:14
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın yakışıklı oğlu yeni yaşını kutluyor! "İyi ki doğmuş canım oğlum"
Yeni sezonu merakla beklenen Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Barış Kılıç aile yaşantısı ile de parmakla gösterilen isimlerden. Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterini canlandıran Barış Kılıç'ın güzel eşi Ayşegül Kılıç'ı evliliğinden iki oğlu bulunuyor. Ayşegül Kılıç son olarak sosyal medya hesabından küçük oğlu Emir Kılıç'ın doğum gününü kutladı. Barış Kılıç'ın oğlu yakışıklılığı ile babasına benzetildi... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'ın çocukları...