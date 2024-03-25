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Haberler Galeri Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!
Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 21:06

Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Sönmez' karakteriyle ekranlara dönen usta sanatçı Aliye Uzunatağan, hayatıyla merak edilen ünlüler arasında! Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, bugün ailesinin fotoğrafını paylaştı. Anne ve babasının kucağında bebeklik pozunu paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. İşte Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu Aliye Uzuntağan'ın gençliği!

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

Kara Melek, Belalı Baldız, Evimdeki Yabancı, Hayat Baden Tatlıdır, Geniş Zamanlar gibi birçok dizide rol alan Aliye Uzunatağan, 'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle ekranlara döndü.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilmeye başlandı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ PAYLAŞTI

Çocuklar Duymasın'da feminist Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin annesi olduğu bilinen Aliye Uzuntağan, sosyal medyayı sık kullanmayı sevmeyen ünlülerden… Ancak Ayşecan Tatari, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi topladı.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

AİLE FOTOĞRAFI İLGİ ÇEKTİ

Tatari, ailesiyle fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Tatari'nin küçüklüğü, Aliye Uzuntağan'ın da gençlik fotoğrafı yer aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

GÜZELLİĞİNE BEĞENİ YAĞDI

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı oldukça beğenilirken Aliye Uzuntağan'ın güzelliğine de beğeni yağdı.

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