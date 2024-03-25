Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
21:06
Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!
'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Sönmez' karakteriyle ekranlara dönen usta sanatçı Aliye Uzunatağan, hayatıyla merak edilen ünlüler arasında! Ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Ayşecan Tatari, bugün ailesinin fotoğrafını paylaştı. Anne ve babasının kucağında bebeklik pozunu paylaşan ünlü oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. İşte Ayşecan Tatari'nin annesi usta oyuncu Aliye Uzuntağan'ın gençliği!