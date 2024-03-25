Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençlik fotoğrafına beğeni yağdı! İşte o paylaşım!

ANNESİNİN GENÇLİĞİNİ PAYLAŞTI

Çocuklar Duymasın'da feminist Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari'nin annesi olduğu bilinen Aliye Uzuntağan, sosyal medyayı sık kullanmayı sevmeyen ünlülerden… Ancak Ayşecan Tatari, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilgi topladı.