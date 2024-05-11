Kızılcık Şerbeti’nin yakışıklısı bakın kimin oğluymuş! İşte Kızılcık Şerbeti’nin Giray’ı Kaan Taşaner’in ünlü annesi...

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine son bölümlerde yeni bir isim dahil oldu, Kaan Taşaner! Yakışıklı oyuncu dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek Giray karakterine hayat veriyor. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı Giray olarak diziye yeni heyecanlar katacağa benziyor. Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Kaan Taşaner ve annesi meğer aynı dizideymiş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner'in oyuncu annesi... KAAN TAŞANER KİMDİR? Kaan Taşaner 23 Nisan 1979 Antalya doğdu. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta İlk Işık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, 'Erdoğan Yaşaran' rolünü kabul etti ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Gündoğdu' karakterini canlandırdı. Kaan Taşaner daha sonra 2016 yılında atv'de yayımlanan Rengarenk adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur. SACİDE TAŞANER SACİDE TAŞANER SACİDE TAŞANER SACİDE TAŞANER İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… Kan Çiçekleri'nin Dilan'ı Yağmur Yüksel, sosyal medyada gündem oldu. Yağmur Yüksel kendisine yapılan çirkin yorumları görünce isyan etmişti. Oyuncu Yağmur Yüksel, 796 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı üzerinden hakkında yapılan hakaret içerikli yorumlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin, annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. SOSYAL MEDYA YORUMLARINA İSYAN ETTİ Avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurduğunu ve hukuki süreç başlattığını belirten Yağmur Yüksel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Son zamanlarda şahsıma yönelik sadece basit bir şekilde hakaret olarak nitelendirilemeyecek söylem ve sözlere hayretle, üzülerek şahit olmaktayım. Bu süreçte kalplerin ne kadar kötüleşebileceğini gördükçe yüzümü iyi kalplere ve sevenlerime çevirdiğimi bilmenizi isterim. Bununla beraber tüm bu hakaretlere karşı avukatım Volkan Alkılıç aracılığıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelerimiz nezdinde hukuki girişimlerimizi başlattığımızı; tüm bu yapılanların Türk yargımız nezdinde cezasız kalmayacağına inancımla kamuoyuna saygıyla sunarım.' YAĞMUR YÜKSEL KİMDİR? Yağmur Yüksel 21 Ocak 2002'de Amasa'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Amasyalıdır. Şimdilerde 22 yaşındadır. Çocukluk dönemini Amasya'da geçiren Yağmur Yüksel, ilk, orta ve lise mezuniyetinin ardından Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğrenimi hala devam etmektedir. Genç yaşında oyunculuğa yönelen Yağmur Yüksel oyunculuk eğitiminin ardından ilk oyunculuk deneyimini Kan Çiçekleri dizisinde yaşadı. Yağmur Yüksel Kan Çiçekleri dizisinde Barış Bektaş ile birlikte başrol oynamaktadır. Öte yandan; Yağmur Yüksel'in özel hayatı merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yağmur Yüksel'in annesi ilgi odağı oldu. Genç oyuncu Yağmur Yüksel'in annesini görenlerin nutku tutuldu. Ünlü ismin, annesiyle olan fotoğraflarını gören takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. İşte güzelliği annesinden miras olan Yağmur Yüksel ve merak edilen annesi… YAĞMUR YÜKSEL VE ANNESİ YAĞMUR YÜKSEL VE ANNESİ YAĞMUR YÜKSEL VE ANNESİ YAĞMUR YÜKSEL VE ANNESİ Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı! Güzel oyuncu yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı. Bahar dizisi uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'u bir araya getiriyor. Ayça Üzüm'un senaryosunu üstlendiği dizide Bahar'ın hayatını yeniden inşa etme süreci işleniyor.. Dizi de Bahar karakterinin eşini Timur'u ise Yargı dizisinden tanıdığımız Mehmet Yılmaz Ak canlandırıyor. Ünlü oyuncu Demet Evgar, başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara bir döndü pir döndü! Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu. Ünlü isim Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? ile dizi setlerine döndü. Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alan oyuncu Demet Evgar, 2022 yılının mart ayında 6 yıldır aşk yaşadığı işletmeci Levent Babataş ile nikah masasına oturmuştu. Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan Demet Evgar yeni rolü ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti! Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar özel hayatı ile de merak konusu oldu. Eşi ve kızı Mavi'nin yanı sıra Demet Evgar'ın aile paylaşımlarına annesi de damga vurdu. Demet Evgar'ın annesi Bingül Evgar'ı görenler güzelliğine hayran kaldı. İşte Bahar dizisi ile beğeni toplayan Demet Evgar'ın güzel annesi... Demet Evgar'ın annesi ile karelerine 'Güzel gözlerini annesinden almış' yorumları yağdı... Feyza Civelek ilk olarak adını duyurduğu 'Adını Feriha Koydum' dizisinden sonra verdiği kilolarla büyük bir değişime uğramıştı. Feyza Civelek şimdilerde ise canlandırdığı Nilay karakteri ile sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden olmayı başardı. Kızılcık Şerbeti, aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu,Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen''in başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine Feyza Civelek hayat veriyor. Kızılcık Şerbeti ile ekranlarda boy gösteren oyuncu Feyza Civelek ilk olarak adını Hazal Kaya'nın başrol olduğu Adını Feriha Koydum dizisi ile duyurmuştu. Z Zengin kız Lara karakterinden sonra Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı olarak ses getiren Feyza Civelek son olarak anneli kızlı tiyatro gecesinden paylaşım yapınca hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu meğer annesiyle aynı dizideymiş... Feyza Civelek'in annesi kendisinden de ünlüymüş... İşte Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi ile pozu... ANNESİ KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SENARİSTİ MELİS CİVELEK.... 1995 yılında İstanbul'da doğan Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir. Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine ilk olarak çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini sürdürerek başladı. ATV, Kanal D, Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014''te Show TV''nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civelek, görevini bir yıl sonra bırakarak senaryo yazarlığında kendine yepyeni bir kariyer kapısı araladı. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesi Melis Civelek... ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ YASEMİN ALLEN YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN