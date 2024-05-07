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Haberler Galeri Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:38

Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi ve köpeğiyle çekilen yeni karelerini 2.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfalarından paylaştı. Çiftin mutluluğuna yorum ve beğeni yağdı…

Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düzenlenen bir törenle evlendi.

Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

Mutlu birliktelikleri olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, ilişkilerini bir de bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

KIZLARI OLACAK!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızları olacağını açıklayarak hayranlarını sevindirdi.

Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

TATİLE ÇIKTILAR

Bebeklerinin dünyaya gelmesine sayılı günler kalan ünlü çift tatile çıkmıştı.

Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

AŞK POZLARI GELDİ

Tatile giden ünlü çiftten bugün sosyal medyada aşk pozları gelmişti. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan sosyal medyaya da damga vuran o aşk pozu!

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