Kızını kucağına almak için gün sayıyor! Karnı burnunda Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan mutluluk pozları!

Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
09:38
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, şimdilerde tatlı bir heyecan içerisinde. Ünlü çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Ünlü çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi ve köpeğiyle çekilen yeni karelerini 2.6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya sayfalarından paylaştı. Çiftin mutluluğuna yorum ve beğeni yağdı…