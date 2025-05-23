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Haberler Galeri Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin bu değişimini konuşuyor...
Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 07:43

Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin bu değişimini konuşuyor...

Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin estetik sonrası halini görenler gözlerine inanamıyor! 20'lik genç kızlara taş çıkartan Güneş Hanım, güzelliğiyle kızıyla yarışa girdi, sosyetenin yeni gözdesi oldu. Bülent Cankurt'un ortaya çıkardığı bu bomba detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte dillerden düşmeyen o dönüşüm, yeni doğan torun heyecanı ve milyonluk tatlılarla dolu o davet...

BÜLENT CANKURT
Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

Şimdilerde sosyetede herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'dan çok annesi Güneş Dimili'yi diline dolamış durumda! Çünkü Güneş Dimili, kızı Nazlı ile yarışıyor! Güneş Hanım, bir dizi estetik operasyon geçirerek kızı kadar gençleşip güzelleşmiş. Tam yüz germe, karın germe ve meme dikleştirme başta olmak üzere bir dizi operasyondan geçen Güneş Hanım'ı görenler anlata anlata bitiremiyor.

Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

Göremeyenler de merakla bir yerlerde onunla karşılaşmayı bekliyor. Dolayısıyla sosyete şimdilerde başlıca sohbet konusu, 20'lik genç kızlara dönen Güneş Hanım ve estetikleri. Hatta Güneş Hanım o kadar beğenilmiş ki, sosyete doktorunu öğrenmeye çalışıyormuş. Bu gençleşme operasyonu, reklam, etkinlik ve halkla ilişkiler şirketi kuran Güneş Dimili'nin işine nasıl yansır bilmiyorum ama sosyetede büyük sükse yaptığı ortada.


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Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

OĞLUNA İNGİLİZCE İSİM KOYDU
İş dünyasının tanınmış ismi Cihan Kamer, 60 yaşında dede oldu. Eşi Çiğdem Hanım ile kendisine ilk torun mutluluğunu yaşatan kişi, oğulları Atasay Kamer ile Eylül 2023'te evlenen heykeltıraş gelinleri Chiara de Rocchi Kamer.

Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

Derin Mermerci'nin 28 Nisan'daki 'Pet Gala'sına karnı burnunda katılan Chiara Hanım, hafta başında oğlunu dünyaya getirmiş. Atasay çifti oğullarına, son zamanlarda moda olduğu için mi yoksa Chiara Hanım yabancı olduğu için mi bilmiyorum ama Noah (Nuh'un İngilizce adı) adını vermiş. 39 yaşında baba olan Atasay Bey'in mutluluktan ayakları yere basmıyormuş. Sağlıkla büyütsünler.


Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

LEZZETLİ BAĞIŞ
TURYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen gastronomi işletmeleri, riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerine ortak oluyor.