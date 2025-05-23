Giriş Tarihi: 23.05.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
07:43
Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin bu değişimini konuşuyor...
Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin estetik sonrası halini görenler gözlerine inanamıyor! 20'lik genç kızlara taş çıkartan Güneş Hanım, güzelliğiyle kızıyla yarışa girdi, sosyetenin yeni gözdesi oldu. Bülent Cankurt'un ortaya çıkardığı bu bomba detaylar gündeme bomba gibi düştü. İşte dillerden düşmeyen o dönüşüm, yeni doğan torun heyecanı ve milyonluk tatlılarla dolu o davet...