Kızıyla güzellik yarışına girdi! Sosyete Nazlı Sabancı’nın annesi Güneş Dimili’nin bu değişimini konuşuyor...

Şimdilerde sosyetede herkes, eşi Hacı Sabancı'nın 4 yaşında bir oğlu olduğu gerçeğiyle yüzleşen Nazlı Sabancı'dan çok annesi Güneş Dimili'yi diline dolamış durumda! Çünkü Güneş Dimili, kızı Nazlı ile yarışıyor! Güneş Hanım, bir dizi estetik operasyon geçirerek kızı kadar gençleşip güzelleşmiş. Tam yüz germe, karın germe ve meme dikleştirme başta olmak üzere bir dizi operasyondan geçen Güneş Hanım'ı görenler anlata anlata bitiremiyor.