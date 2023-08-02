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Haberler Galeri Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!
Giriş Tarihi: 02.08.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 06:20

Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak bir çocukları bulunan ikili, evliliklerini kurtarmak için kendilerine bir şans daha vermişti. Ünlü modacı, eşinin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer'le aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. İddialara göre işadamı ile Esmer, 5 aydır yasak aşk yaşıyordu. Ünlü modacı, hem bir partide hem de eşine ait teknede arkadaşı Esmer'i görünce büyük şok yaşadı. Mahkemenin yolunu tutan Özlevi, hem aldatıldığına dair belgeleri hem de darp raporlarını adliyeye teslim etti.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Modacı Cansu Özlevi, işadamı eşi Yosi Özlevi hakkında şok iddialarda bulundu: "Beni defalarca aldatan kocam 5 aydır da en yakın arkadaşım İpek Esmer'le beraber. Evliliğim boyunca hem aldatıldım hem dayak yedim"

Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Sosyete dünyası şokta! Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı.

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Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Ancak bir çocukları bulunan ikili, Yosi Özlevi'nin ısrarları sonucu evliliklerine ikinci bir şans vermişti. Ancak eşinin iddiasına göre Yosi Özlevi, bu süreçte eşini aldatmaya devam etti.

Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Daha önce adı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile anılan Özlevi, iddiaya göre bu kez de eşinin en yakın arkadaşıyla ilişki yaşamaya başladı.

Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Cansu Özlevi, evine girip çıkan, birlikte tatil yaptıkları, kızının "Teyze" diye hitap ettiği hostes İpek Esmer'le beraber.

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