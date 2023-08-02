Kocam beni arkadaşımla aldattı! Modacı Cansu Özlevi eşi Yosi Özlevi tarafından hem ihanete uğradı hem de şiddet gördü!

Modacı Cansu Özlevi, geçtiğimiz aylarda eşi Yosi Özlevi'den şiddet gördüğü iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Ancak bir çocukları bulunan ikili, evliliklerini kurtarmak için kendilerine bir şans daha vermişti. Ünlü modacı, eşinin kendisini en yakın arkadaşı İpek Esmer'le aldattığını öğrenince soluğu mahkemede aldı. İddialara göre işadamı ile Esmer, 5 aydır yasak aşk yaşıyordu. Ünlü modacı, hem bir partide hem de eşine ait teknede arkadaşı Esmer'i görünce büyük şok yaşadı. Mahkemenin yolunu tutan Özlevi, hem aldatıldığına dair belgeleri hem de darp raporlarını adliyeye teslim etti.