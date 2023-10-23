"Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi" Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattı!

Gül Sunal sözlerine "Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep 'okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı' diyordum" diyerek başladı.