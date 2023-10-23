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Haberler Galeri "Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi" Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattı!
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 11:35

"Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi" Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattı!

O güldü Türkiye güldü! Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal son zamanlarda hayat arkadaşının anılarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor. Gül Sunal, son olarak Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattığı bir video yayınladı...

Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı!

"Türkiye'yi güldüren adam" merhum sanatçı Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal yepyeni anılarla dolu YouTube videosuyla ilgi odağı oldu. Usta aktörün Ankara'da askerlik yaptığını belirten Gül Sunal o yıllara dair anıları Kemal Sunal'ın hayranlarıyla paylaştı.

Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı!

Gülüşü ile hafızalara kazınan Türkiye'nin efsane oyuncularından Kemal Sunal'ı kaybetmemizin üzerinden 23 yıl geçti. 7'den 70'e herkesin filmleriyle büyüdüğü Kemal Sunal, saygı ve özlemle anılıyor.

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Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı!

Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı!

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal son zamanlarda hayat arkadaşının anılarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor. Gül Sunal, son olarak Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattığı bir video yayınladı...

Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi Gül Sunal eşi Kemal Sunal’ın askerlik anılarını anlattı!

Gül Sunal sözlerine "Kemal önce üniversite arkadan tiyatro sinema derken askerliği geciktirmiş. Bayağı bir geç yaşta askerlik yaptı. Ben ona hep 'okuttum seni, askerliğini yaptırdım, bir doğurmadığım kaldı' diyordum" diyerek başladı.

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