"Komutanı, Kemal ile konuşma yasağı getirdi" Gül Sunal eşi Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattı!

O güldü Türkiye güldü! Tosun Paşa'dan İnek Şaban'a, Sakar Şakir'den Salako'ya, hayat verdiği karakterlerle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran usta oyuncu Kemal Sunal vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu. 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal son zamanlarda hayat arkadaşının anılarını YouTube kanalında takipçileriyle paylaşıyor. Gül Sunal, son olarak Kemal Sunal'ın askerlik anılarını anlattığı bir video yayınladı...