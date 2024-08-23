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Haberler Galeri Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!
Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 13:56

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

Ünlü dizi ve film oyuncusu Peker Açıkalın'dan yeni haber var! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınan Peker Açıkalın sessizliğini bozdu. Doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Peker Açıkalın'ın sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Peker Açıkalın'ın son sağlık durumu…

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

61 yaşındaki ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. Doktoruyla kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

Günler sonra Peker Açıkalın'dan da bir açıklama geldi. Ünlü oyuncu, bu kez doktoru Serdar Demir ile kamera karşısına geçti.

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Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

'KONUŞMAM VE YÜRÜMEMDE SIKINTI YOK'

Açıkalın videoda "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullanırken; doktoru da "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" dedi.

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

NE OLMUŞTU?

2011 yılında geçirdiği kalp krizi ile ölümden dönen Peker Açıkalın'dan üzen haber gelmişti.

Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası’nın Gaffur’u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!

Canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Peker Açıkalın bu defa sevenlerini üzüntüye boğmuştu.

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