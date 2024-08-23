Giriş Tarihi: 23.08.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
13:56
Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u Peker Açıkalın aylar sonra kamera karşısına geçti!
Ünlü dizi ve film oyuncusu Peker Açıkalın'dan yeni haber var! Avrupa Yakası'nın Gaffur'u olarak hafızalara kazınan Peker Açıkalın sessizliğini bozdu. Doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Açıkalın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Peker Açıkalın'ın sağlık durumu merak konusu oldu. İşte Peker Açıkalın'ın son sağlık durumu…