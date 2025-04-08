Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025
07:01
Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş'ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü
Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu haftaki köşesinde sosyal medyada gündem olan Özgür Demirtaş krizinden, düğün fotoğrafçısıyla mahkemelik olan çifte, zona aşısının şaşırtıcı etkilerinden kendisini kayıp sanıp arama çalışmalarına katılan adama kadar birbirinden ilginç olayları kaleme aldı. Hem güldüren hem düşündüren bu yazı, toplumun farklı kesitlerinden çarpıcı manzaralar sunuyor. İşte detaylar...