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Haberler Galeri Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş'ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü
Giriş Tarihi: 08.04.2025 06:59 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 07:01

Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş'ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bu haftaki köşesinde sosyal medyada gündem olan Özgür Demirtaş krizinden, düğün fotoğrafçısıyla mahkemelik olan çifte, zona aşısının şaşırtıcı etkilerinden kendisini kayıp sanıp arama çalışmalarına katılan adama kadar birbirinden ilginç olayları kaleme aldı. Hem güldüren hem düşündüren bu yazı, toplumun farklı kesitlerinden çarpıcı manzaralar sunuyor. İşte detaylar...

MEVLÜT TEZEL
Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kararı sonrası Çin ekonomisi ile ilgili analiz yapan Özgür Demirtaş'ın yaptığı paylaşım çalıntı çıktı.
Demirtaş eleştiriler sonrası paylaşımını sildi.
Bu olay gündem olmasına rağmen Demirtaş konu ile ilgili herhangi bir açıklamada da bulunmadı, ölü taklidi yaptı.
Ben de Demirtaş'ın başkalarının tweet'lerini kopyalamasına şaşıranlara şaşırıyorum! Bu onun ilk intihal vukuatı değil ki!

Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları itinayla araştırılsa daha birçok intihal çıkar.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Demirtaş'ın finans doktorası yapması onu ekonomi uzmanı yapmaz.
Aslında yapay zekadan sağlığa, savunma sanayisinden yeşil enerjiye vs. her alanda kendini uzman sanıp yorum yapan Demirtaş'ı ciddiye alanlarda kabahat!
Ne yazık ki, Demirtaş gibi yabancı hesaplardan kopya çekip, sosyal medya sayesinde popüler olup hak etmediği değeri gören birçok intihalci var.
Bunların çoğu ilgi arsızı! Ve eleştirilince de anında sosyal medyada engelliyorlar!
Demirtaş'ın bir diğer özelliği de bir dönem hükümetin neredeyse bütün siyasi kararlarını destekleyip, 2013'ten sonra birden muhalif olması!

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Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

Muhalif paylaşımlar çok tık alınca da X ahalisi tarafından göklere çıkarıldı!
O gazla hala uzmanı olmadığı konularda paylaşım yapmaya, hatta yargı dağıtmaya devam ediyor.
Elbette insanların fikirleri değişebilir, muhalif olabilir ama bu kişinin hükümet yetkililerinden iş isteyen mailleri bile deşifre olmuşsa dürüstlüğü de tartışmaya açık olur! Sosyal medyada Demirtaş hakkında "Şimdi 2 bin lira ev taksidi ödeyenlere vakti zamanında 'sakın kredi çekip ev almayın' diye tavsiye veren bir tip. Kendisini her daim böyle hatırlayacağım" diye paylaşım yapanları görmek üzücü.
Demirtaş'ı hala ciddiye alanlar var ne yazık ki.

Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

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FOTOĞRAFÇI DAVASI!
2023'te düğün yapan bir çift, çekimler için fotoğrafçıyla 3 bin lira karşılığında anlaşıyor.
Düğün bitiyor, fotoğraf ve videoları istiyorlar ancak 1,5 sene boyunca fotoğrafçı, çifti oyalıyor.
En sonunda da çiftin telefonlarına bakmamaya başlıyor.
Çift de bunun üzerine Kayseri İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulunuyor.
İl Tüketici Hakem Heyeti de fotoğrafçının 50 bin lira manevi tazminata ve 3 bin liranın geri ödenmesine hükmediyor.

Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

Yaşanan manevi mağduriyete göre bu para az!
Bir çiftin en anlamlı anılarından biri olan düğün fotoğrafları ve video parası aldığı halde neden teslim edilmez?
Parada mı anlaşamadılar diyeceğim ama haberde ödeme yapıldığı belirtiliyor.
Fotoğrafçı kendi izlemek için mi çektiği düğün videosunu? Ne garip insanlar var.
Bahsi geçmişken bazı fotoğrafçılar da görsellerin orijinal dijitalini vermiyor.
Sevdiğiniz bir fotoğrafı çoğaltmak isteyince fotoğrafçılar daha çok para istiyor.
Ayrıca fotoğrafçıların düğün, sünnet, kına vs. kutlama fotoğraflarını belirli bir süre saklamaları gerekir diye düşünüyorum.
Sonuçta bu görseller özel!