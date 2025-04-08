Kopyala yapıştır muhalefet! Özgür Demirtaş’ın muhalif maskesi tek paylaşımla düştü

Yaşanan manevi mağduriyete göre bu para az!

Bir çiftin en anlamlı anılarından biri olan düğün fotoğrafları ve video parası aldığı halde neden teslim edilmez?

Parada mı anlaşamadılar diyeceğim ama haberde ödeme yapıldığı belirtiliyor.

Fotoğrafçı kendi izlemek için mi çektiği düğün videosunu? Ne garip insanlar var.

Bahsi geçmişken bazı fotoğrafçılar da görsellerin orijinal dijitalini vermiyor.

Sevdiğiniz bir fotoğrafı çoğaltmak isteyince fotoğrafçılar daha çok para istiyor.

Ayrıca fotoğrafçıların düğün, sünnet, kına vs. kutlama fotoğraflarını belirli bir süre saklamaları gerekir diye düşünüyorum.

Sonuçta bu görseller özel!