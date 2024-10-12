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Giriş Tarihi: 12.10.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 06:44

Kör Nokta (Final) Büyük sır ortaya çıkıyor!

Kör Nokta dizisi 12 Ekim Cumartesi akşamı final bölümü ile izleyiciye veda ediyor.

Kör Nokta Final Büyük sır ortaya çıkıyor!

Final Özeti:

Aslım'ın mahkemede yapmış olduğu hamle ile bütün planlar altüst olmuştur. Emre içeriden çıkamayacağını düşünür ve tümden kontrolünü kaybeder.

Kör Nokta Final Büyük sır ortaya çıkıyor!

Şeref, oğlu ile ilgili endişeleri Gece ile paylaşınca Gece hem Aslım'a hem de Kerem'e karşı açıktan savaş ilan eder. Aslım ise mahkemede yaptığı hamleden memnun, kazayla ilgili somut bir delil olan telefonun peşindedir.

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Kör Nokta Final Büyük sır ortaya çıkıyor!

Kerem'in ise telefona ulaşmak için izleyeceği yol bambaşkadır. Cihan, Aslım'ın ondan uzaklaştığı düşüncesiyle Kerem'in karşısına çıkar ve bir an önce şehri terk etmesi konusunda uyarır.

Kör Nokta Final Büyük sır ortaya çıkıyor!

Fakat kardeşi İpek'in o gece neler yaşadığıyla ilgili araştırmasında onu alt üst eden bir bilgiye ulaşır ve kardeşiyle yüzleşir. Bu yüzleşme İpek'in hiç beklemediği kadar sert olur ve büyük bir sır ortaya çıkar.

Kör Nokta Final Büyük sır ortaya çıkıyor!

Üstelik bu bilgi Alptekinler ve Gece tarafından da öğrenilir. Aslım, telefona ulaşmak üzereyken Cihan da öğrendiği bilgiyi Aslım'la paylaşmak üzere yola düşmüştür bile…

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