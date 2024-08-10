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Haberler Galeri Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un merak edilen son hali!
Giriş Tarihi: 10.08.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 14:18

Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol'un merak edilen son hali!

Ayla filmi unutulmaz hikayesiyle izleyicisinin gönlünde taht kurmuş filmler arasında yer alıyor. Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği savaş meydanında annesi ve babası ölmüş küçük bir kızı bulur ve ikilinin etkileyici hikayesi başlar. Ayla filmi konusuyla tekrar en çok konuşulanlardan oldu. Gerçek yaşanmış bir hikayeyi anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017'da vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımın kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular vardı. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol artık kocaman bir kız oldu. Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzel bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un merak edilen son hali…

Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un merak edilen son hali!

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol bakın şimdi ne yapıyor? Unutulmaz sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol büyüdü güzel bir genç kız oldu...

Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un merak edilen son hali!

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

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Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un merak edilen son hali!

Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un merak edilen son hali!

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.

Koreli Ayla büyüdü çok güzel bir genç kız oldu! İşte Ayla filminin Koreli yıldızı Kim Seol’un merak edilen son hali!

Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

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