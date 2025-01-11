Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
06:09
Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’
Rekabet Kurulu'nun ardı arkası kesilmeyen şikayetler üzerine menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili soruşturma başlatması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Menajer mağdurları, sektörde yaşanan skandalları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.