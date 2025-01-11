Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Necmi Yapıcı: "Üç beş yapım şirketi, üç beş kast ajansı ve üç beş kast direktörü arasında dönen dizi ve film sektöründe kendimize yer bulmak çok zorlaştı. Dizilerde, sinema filmlerinde, dijital platformlarda, reklamlarda ve hatta reklam dublajlarında bile bu aynı oyuncular kullanılıyor. Bu oyuncular bir dizi bitiyor ertesi hafta başka dizde başlıyor. Binlerce oyuncu bunlara sadece uzaktan bakıyor. Dönen dolaplar kulağımıza geliyor. Mesela başrolü istiyorsan bu dört oyuncuyu da yanında almak zorundasın gibi... Sektör bu 3-5 kişi arasında dönüyor."