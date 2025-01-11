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Haberler Galeri Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’
Giriş Tarihi: 11.01.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 06:09

Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Rekabet Kurulu'nun ardı arkası kesilmeyen şikayetler üzerine menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili soruşturma başlatması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Menajer mağdurları, sektörde yaşanan skandalları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Menajer mağdurları, sektörde yaşanan skandalları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Deniz Işın: "Bu insanlar bizzat işlerime engel olmaya kalktı. Tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kestiler. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak ses çıkarmak gerek. Kim kime peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."

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Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Sedef Şahin: "Yıllardır söylüyoruz. Malumun ilanı bu! İşin kötüsü karar mercii kişilerin sektördeki herkesi böyle zannetmesi ve öyle yaklaşmaları... İyi niyetli, bu işi yapmak için gençliğini harcayan, çırpınan insanların kalbini çok kırdınız. Çok ah aldınız çok. Arsızsınız, yüzsüzsünüz! Hak ediyor muyum diye sorgulamıyorsunuz bile. Mesleği ayaklar altına aldınız."

Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Necmi Yapıcı: "Üç beş yapım şirketi, üç beş kast ajansı ve üç beş kast direktörü arasında dönen dizi ve film sektöründe kendimize yer bulmak çok zorlaştı. Dizilerde, sinema filmlerinde, dijital platformlarda, reklamlarda ve hatta reklam dublajlarında bile bu aynı oyuncular kullanılıyor. Bu oyuncular bir dizi bitiyor ertesi hafta başka dizde başlıyor. Binlerce oyuncu bunlara sadece uzaktan bakıyor. Dönen dolaplar kulağımıza geliyor. Mesela başrolü istiyorsan bu dört oyuncuyu da yanında almak zorundasın gibi... Sektör bu 3-5 kişi arasında dönüyor."

Korku duvarı yıkıldı! Sanatçılar isyan bayrağını açtı: ‘Bu mafyalaşma ve zorbalığa sessiz kalamayız’

Nedim Saban: "Ekmek aslanın değil, Ayşe Barım'ın ağzında. Televizyon piyasasına girmek isteyen gençlere, tekelleşmeyi dilim döndüğünce anlatıyorum. Reddedilme olasılıklarında durumu kişiselleştirmemeleri gerektiğini, işin yetenek ya da donanımla hiç ilgisi olmadığını anlatıyorum. Ancak beni asıl kaygılandıran Ayşe Barım tarifesinin son yıllarda ağzının tiyatrodan da sulanması. Küçümsedikleri sanatımız birden değerli oluverdi, bilet fiyatları tavan yaptı."

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