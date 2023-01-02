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Haberler Galeri "Korkudan antrenmana gidemiyorum" Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın'ı canından bezdirdi!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:17

"Korkudan antrenmana gidemiyorum" Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın'ı canından bezdirdi!

Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı. Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu Hande Baladın, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı. Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından milli voleybolcu Hande Baladın suç duyurunda bulundu. İşte Hande Baladın'ı canından bezdiren taciz olayının ayrıntıları...

DİLEK YAMAN DEMİR
Korkudan antrenmana gidemiyorum Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın’ı canından bezdirdi!

Sosyal medya hesabından gönderilen taciz içerikli mesajlar nedeniyle korku ve paniğe kapılan milli voleybolcu Hande Baladın, antrenmana gidemeyecek hale geldiğini belirterek kendisini taciz eden kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Korkudan antrenmana gidemiyorum Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın’ı canından bezdirdi!

Milli voleybolcu Hande Baladın'a geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabından taciz içerikli mesajlar gelmeye başladı.

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Korkudan antrenmana gidemiyorum Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın’ı canından bezdirdi!

Birden fazla kullanıcı tarafından gelen aynı mesaj içerikleri sonrası büyük bir paniğe kapılan genç voleybolcu, yaşadığı korku ve tedirginlik nedeniyle antrenmanlara gitmekte zorlanmaya başladı.

Korkudan antrenmana gidemiyorum Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın’ı canından bezdirdi!

Sesli ve görüntülü mesajlarda genç sporcuya gönderilen, 'Seni seviyorum Handem, gidelim buradan. Kaçalım bitanem, Handem, Sen benimsin. Benim olacaksın' mesajlarının sürekliliğinin artması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundu.

Korkudan antrenmana gidemiyorum Taciz mesajları milli voleybolcu Hande Baladın’ı canından bezdirdi!

Milli oyuncu kendisine aynı içerikli mesaj ve ses kayıtlarını gönderen kullanıcının tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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