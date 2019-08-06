Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Krallar gibi yaşamak tabiri onlar için söylenmemiş sankı... Kraliyet ailesinden bahsediyoruz. Her hareketleri, yemeleri, içmeleri, giyim kuşamları hep bir kuralla sınırlandırılmış olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin çilesi büyük! Hiç kuşkusuz en merak edilen hayat onların ki... 7'den 70'e kraliyet ailesine mensup her bireyin uyması gereken belli başlı kuralları var. Bu kurallar bazen o kadar tuhaflaşıyor ki pes artık dedirtiyor. İşte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu birbirinden ilginç ve tuhaf kurallar...