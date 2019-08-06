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  • Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! 'nin uymak zorunda olduğu pes dedirtti!

Krallar gibi yaşamak tabiri onlar için söylenmemiş sankı... Kraliyet ailesinden bahsediyoruz. Her hareketleri, yemeleri, içmeleri, giyim kuşamları hep bir kuralla sınırlandırılmış olan 'nin çilesi büyük! Hiç kuşkusuz en merak edilen hayat onların ki... 7'den 70'e kraliyet ailesine mensup her bireyin uyması gereken belli başlı kuralları var. Bu kurallar bazen o kadar tuhaflaşıyor ki pes artık dedirtiyor. İşte İngiliz 'nin uymak zorunda olduğu birbirinden ilginç ve ...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 12:16
Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Krallar gibi yaşamak tabiri onlar için söylenmemiş sankı... Kraliyet ailesinden bahsediyoruz. Her hareketleri, yemeleri, içmeleri, giyim kuşamları hep bir kuralla sınırlandırılmış olan 'nin çilesi büyük! Hiç kuşkusuz en merak edilen hayat onların ki... 7'den 70'e kraliyet ailesine mensup her bireyin uyması gereken belli başlı kuralları var. Bu kurallar bazen o kadar tuhaflaşıyor ki pes artık dedirtiyor. İşte İngiliz 'nin uymak zorunda olduğu birbirinden ilginç ve ...

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Kraliyet ailesinin kadınları objektiflere poz verirken çenelerini yere paralel olarak tutmak zorunda.

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Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

kadınları akşam üzeri saat 18.00'e kadar katıldıkları bazı etkinliklerde şapka takmak zorunda. O saatten sonra ise kesinlikle taç kullanmaları gerekiyor. Kadınların taçları başlarına uygun bir şekilde açısı bile hesaplanarak yerleştirilmeli. Bir de elbette taç herkes için değil, bu sadece evli kadınların hakkı.

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Bir kraliet ailesi üyesi herhangi bir resmi geziye gidiyorsa eğer yanında mutlaka bir de cenaze kıyafeti taşıyor. Bunun nedeni de gittiği yerde meydana gelebilecek herhangi bir ani ölüm ve cenaze törenine katılma zorunluluğunun ortaya çıkması.

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Erkekler sadece başlarını eğerek saygı gösterisinde bulunurken kadınlarında belirli bir açıdan dizlerini kırarak reverans yapması gerekiyor. Elbette kimin kime reverans yapacağı da belli. Örneğin Kate Middleton Kraliçe'ye reverans yapmak zorunda. Ama Kraliçe'nin ortanca oğlunun iki kızı Prenses Eugenie ve Prenses Beatrice'in her zaman böyle bir zorunluluğu yok.

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Kate Middleton'ın özellikle de Kraliçe ile birlikte olduğu etkinliklerde neden daha az dikkat çeken renkler tercih ettiğini hiç düşündünüz mü?

Kraliyet ailesinin çilesi büyük! İngiliz Kraliyet Ailesi'nin uymak zorunda olduğu tuhaf kurallar pes dedirtti!

Çünkü bu da bir kural. Kraliçe her zaman parlak ve dikkat cekici renklerde giyinmeli, çünkü onun kalabalık içinde herkesten ayırt edilebilir görünmesi gerekiyor.

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