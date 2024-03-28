Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATMIŞ

Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını belirten Kuaför Ali K., suç duyurusunda 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada Instagram adlı sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, önce hal hatır sormak amacıyla yazdığını söyleyen Kıvanç Talu'nun ardından kendisine "Bir proje var" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi.