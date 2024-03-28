Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:17
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
06:19
Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!
Yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı. Ali K., "Bağdat Caddesi'nde açacağı kuaföre ortak etme vaadiyle 7 bin dolarıma kondu" diyerek Talu çiftinden şikayetçi oldu. Kuaförün şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İşte merak edilen tüm detaylar...