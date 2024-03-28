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Haberler Galeri Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 06:19

Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

Yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalının sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki soruşturma tüm hızıyla devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı. Ali K., "Bağdat Caddesi'nde açacağı kuaföre ortak etme vaadiyle 7 bin dolarıma kondu" diyerek Talu çiftinden şikayetçi oldu. Kuaförün şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" adli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını alarak yurt dışına kaçtıkları iddia edilmişti. Yaklaşık 150 milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift yakayı ele verirken, adli makamlarca 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı.

Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

TALU ÇİFTİNİN KUAFÖRÜ DE VURGUN MAĞDURU ÇIKTI

Fenomen Talu çifti hakkında yürütülen soruşturma sürerken yeni gerçekler gün yüzüne çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylarda oyuncu Kıvanç Talu'nun kuaförünü de dolandırdığı iddiası soruşturmaya bomba gibi düştü.

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Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

İddiaya göre Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu çifti hakkında şikayette bulunmak için savcılığa başvurdu.

Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATMIŞ

Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını belirten Kuaför Ali K., suç duyurusunda 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada Instagram adlı sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, önce hal hatır sormak amacıyla yazdığını söyleyen Kıvanç Talu'nun ardından kendisine "Bir proje var" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi.

Kuaföre 225 bin TL’lik tokat! Fenomen Talu çiftinden bir skandal daha! Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti hakkında yeni gelişme!

KUAFÖRE ORTAK ETME VAADİYLE 7 BİN DOLARLIK YALAN

İddiaya göre Anadolu yakasında bulunan Bağdat Çaddesi Çiftehavuzlar'da bir dükkan açmak istediğini söyleyen Kıvanç Talu, Ali K.'ya da birlikte çalışmak istediğini söyleyerek kendi dükkanında çalışmasını teklif etti.

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