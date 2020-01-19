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  • Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

ile 'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. Kubilay Aka ve Miray Daner'in 3 yıllık ilişkilerini sonlandırma nedenleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Hatta ilişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka'nın, aynı evi paylaşmaya başladığı ileri sürüldü. Ancak barışa gölge düştü. Kubilay Aka'nın Miray Daner'le birlikteyken sosyal medya hesabından 25 yaşındaki bir kadına attığı mesajlar ifşa olmuş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kubilay Aka, "Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. 'Bunu yapma' dedim dinlemedi." diyerek tehdit edildiğini açıklamıştı. Genç oyuncuların hakkında araştırma yapan takipçileri Daner ve Aka'nın geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görünce şoke oldu. Genç oyuncuların değişimi adete görenleri şoke etti. İşte Daner ve Aka'nın yıllar içindeki değişimi…

Giriş Tarihi: 19.01.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 12:58
Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

Yakışıklı oyuncu ile güzel oyuncu , dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin sürpriz ayrılığı ise herkesi şaşırtmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Hatta ilişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka'nın, aynı evi paylaşmaya başladığı ileri sürüldü. Ancak barışa gölge düştü. Miray Daner istediği için menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayıran Kubilay Aka'nın, bir kadınla yaptığı sosyal medya yazışmaları ifşa oldu.

Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

, "Tehdit ediliyorum" dedi. Aka, "Birkaç gündür tehdit ediliyorum zaten konuyla alakalı. Durum budur savcılığa da başvuracağım. Sonuçta bu suç, böyledir durum. Sizin de bilginiz olsun. Paylaşımlardan haberdar değilim, henüz bakmadım. Fakat aramızdaki konuları ifşa etmek büyük bir suç işlemektir. Dün karakoldaydım, bugün de savcılığa gideceğim" dedi. "Mesajları yayınlayacağını söylediğinde, 'Böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. Bunu yapma' dedim, ama dinlemedi."

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Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

"Bazen insanlara güvenirsiniz böyle olaylar başınıza gelir. Bu tarz olaylarla basına yansımaktan nefret ederim. Ben sapık da değilim, çok düşkünlüğü olan biri de değilim. Hayatımızı birileri giriyor, çıkıyor sonuçta. Kötü bir tecrübe tabi ki, bunun da yanlış ve doğru tarafında kalmayı düşünüyorum. Artık hukuki bir süreç, çok da konuşmaya gerek yok."

Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

Son günlerde magazin gündeminin en çok konuşulan iki ismi olan ve 'in hayatın merak konusu oldu. 1995 doğumlu olan Kubilay Aka Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı. TV ve sinema kariyeri için ek olarak oyunculuk dersleri de alan Aka 2016-2017 yılları arasında Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterine hayat verdi. Burada rol arkadaşı olan Miray Daner ile aşk yaşayan Aka, yine 2017 yılında beri Çukur dizisinde Celasun karakteri ile takipçilerinin karşısında.

Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

ya da tam adıyla Miray Naz Daner ise 15 Ocak 1999, İstanbul doğdu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. Miray Daner, bir dönem rol arkadaşı ile birliktelik yaşamış ve kısa süre önce ayrılmıştır.

Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

'nın 'le birlikteyken sosyal medya hesabından 25 yaşındaki bir kadına attığı mesajlar ifşa olmuş, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Genç oyuncuların hakkında araştırma yapan takipçileri Daner ve Aka'nın geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görünce şoke oldu. Genç oyuncuların değişimi adete görenleri şoke etti. İşte Daner ve Aka'nın yıllar içindeki değişimi…

Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

KIVANÇ TATLITUĞ

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