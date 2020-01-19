Kubilay Aka ile Miray Daner'i böyle görenler şoke oldu! Bu halleri bildiğiniz gibi değil!

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kubilay Aka ve Miray Daner çifti ihanet haberleri sonrası ayrılmıştı. Kubilay Aka ve Miray Daner'in 3 yıllık ilişkilerini sonlandırma nedenleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya geldiği iddia edildi. Hatta ilişkilerini bu kez kameralardan uzak yaşama kararı alan Miray Daner ile Kubilay Aka'nın, aynı evi paylaşmaya başladığı ileri sürüldü. Ancak barışa gölge düştü. Kubilay Aka'nın Miray Daner'le birlikteyken sosyal medya hesabından 25 yaşındaki bir kadına attığı mesajlar ifşa olmuş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kubilay Aka, "Mesajları yayınlayacağını söylediğinde böyle bir şeye gerek yok. Setteyim, ben sana söz vermedim, kötü bir şey yapmadım. 'Bunu yapma' dedim dinlemedi." diyerek tehdit edildiğini açıklamıştı. Genç oyuncuların hakkında araştırma yapan takipçileri Daner ve Aka'nın geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görünce şoke oldu. Genç oyuncuların değişimi adete görenleri şoke etti. İşte Daner ve Aka'nın yıllar içindeki değişimi…