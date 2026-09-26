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Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en 'huysuz' görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası
Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 17:13
Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en 'huysuz' görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası
İlk bakışta huysuz bir ev kedisini andıran Pallas kedisi, aslında Orta Asya'nın zorlu doğa koşullarına mükemmel uyum sağlamış yırtıcı bir türdür.Kendine has kürk yapısı, ilginç iletişim yöntemi ve ekosisteme sağladığı katkılarla öne çıkan bu canlı, yaban hayatının en özel üyeleri arasında yer alıyor.