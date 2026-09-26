Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Pallas kedisi, çatık kaşlı ifadesi ve dolgun hatlarıyla ilk bakışta öfkeli bir ev kedisini andırsa da aslında Orta Asya'nın dondurucu ve engebeli coğrafyasında yaşayan özel bir yaban kedisidir. "Manul" olarak da bilinen bu tür, yüksek irtifadaki zorlu yaşam şartlarına sergilediği biyolojik uyumla dikkat çeker.