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Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 17:13

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en 'huysuz' görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

İlk bakışta huysuz bir ev kedisini andıran Pallas kedisi, aslında Orta Asya'nın zorlu doğa koşullarına mükemmel uyum sağlamış yırtıcı bir türdür.Kendine has kürk yapısı, ilginç iletişim yöntemi ve ekosisteme sağladığı katkılarla öne çıkan bu canlı, yaban hayatının en özel üyeleri arasında yer alıyor.

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Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Pallas kedisi, çatık kaşlı ifadesi ve dolgun hatlarıyla ilk bakışta öfkeli bir ev kedisini andırsa da aslında Orta Asya'nın dondurucu ve engebeli coğrafyasında yaşayan özel bir yaban kedisidir. "Manul" olarak da bilinen bu tür, yüksek irtifadaki zorlu yaşam şartlarına sergilediği biyolojik uyumla dikkat çeker.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

1. ZORLU İKLİM KOŞULLARINA TAM UYUM SAĞLARLAR

Avrasya bozkırları; İran platosundan Çin'in doğusuna kadar uzanan devasa otlakları, savanaları ve engebeli arazileri kapsar. Pallas kedileri ağırlıklı olarak bu geniş coğrafyadaki kayalık alanlarda ve yüksek tepelerde yaşar.

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Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Bu tür, kedigiller familyası içinde en yoğun ve kalın kürke sahip canlıdır. -50 dereceye kadar düşen dondurucu kış soğuklarında gri renkli kalın tüyleri sayesinde korunurlar. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı yaz aylarında ise tüylerinin büyük bölümünü dökerek serinlerler.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

2. VÜCUT YAPILARI EV KEDİLERİNDEN OLDUKÇA FARKLIDIR

Boyut olarak ev kedilerine benzeseler de fiziksel olarak çok daha güçlü ve dayanıklıdırlar.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Tıknaz kas yapıları ve kalın yağ tabakaları dondurucu soğuklara karşı koruma sağlar. Uzun mesafeleri hızlı koşamasalar da kısa bacakları, avlanırken yere yakın hareket etmelerini kolaylaştırır.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Basık kafatası yapıları ve yüzlerinin üst kısmında yer alan gözleri, karlı veya kayalık arazilerde saklanırken çevrelerini rahatça gözetlemelerine imkan tanır.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

3. KABARIK KUYRUKLARINI SOĞUKTAN KORUNMAK İÇİN KULLANIRLAR

Hava sıcaklığı aşırı düştüğünde, patilerinin donmasını engellemek için kabarık kuyruklarını altlarına alıp üzerine otururlar.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

4. DOĞAL KAMUFLAJ KONUSUNDA TAM BİR USTADIRLAR

Pallas kedilerinin avlanma alanları geniş bir coğrafyaya yayılır. Sığınacak kaya veya ağacın bulunmadığı açık alanlarda hareket ederken yırtıcı kuşların hedefi olma riskiyle karşılaşırlar.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

Böyle durumlarla karşılaştıklarında yere tamamen uzanıp hareketsiz kalarak kendilerini korurlar. Doğal kürk renkleri sayesinde zeminle bütünleşir ve uzaktan bakıldığında küçük bir kayadan ayırt edilemez hale gelirler.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

6. SES ÇIKARMA ŞEKİLLERİ DİĞER KEDİLERDEN ÇOK FARKLIDIR

Sanılanın aksine Pallas kedileri miyavlamaz. İletişim kuracaklarında hırlama, homurdanma veya cıvıltıya benzer sesler çıkarırlar. Heyecanlandıklarında ya da korktuklarında çıkardıkları ses ise bir kediden ziyade küçük bir köpeğin havlamasını andırır.

Küçücük gövdesine aldanmayın! Dünyanın en ’huysuz’ görünümlü kedisi: Adeta doğanın kamuflaj ustası

7. İSİMLERİ "KISA KULAKLI" ANLAMINA GELİR

Kedigillerin büyük bölümü Felis cinsine dahil edilirken, Pallas kedisi Otocolobus grubunun tek temsilcisidir. Yunanca kökenli bu isim, türe özgü olan küçük ve basık kulak yapısına atıfta bulunur.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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