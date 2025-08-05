Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Bir dönemin en hüzünlü karakterlerinden biri olan Bilge'yi hatırladınız mı? 1999 yılında ekranlara gelen "Küçük Besleme" dizisindeki o masum, gözleri dolu küçük kızı görenler, son haline inanmakta zorlanıyor! Oyunculuğu bırakıp bambaşka bir yola yönelen Nur Kulakoğlu'nun şu an ne yaptığını ve nasıl göründüğünü duyunca çok şaşıracaksınız!