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Haberler Galeri Küçük Besleme'nin acılar içindeki küçük Bilge'siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 09:27

Küçük Besleme'nin acılar içindeki küçük Bilge'siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Bir dönemin en hüzünlü karakterlerinden biri olan Bilge'yi hatırladınız mı? 1999 yılında ekranlara gelen "Küçük Besleme" dizisindeki o masum, gözleri dolu küçük kızı görenler, son haline inanmakta zorlanıyor! Oyunculuğu bırakıp bambaşka bir yola yönelen Nur Kulakoğlu'nun şu an ne yaptığını ve nasıl göründüğünü duyunca çok şaşıracaksınız!

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

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Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Dizi, 2011 yılında ekran yolculuğuna başladığında, Demirbağ yalnızca 6 yaşındaydı. İlk 18 bölümde yer aldığı performansıyla izleyicinin kalbini kazanan minik oyuncu, şimdi 19 yaşında genç bir delikanlı. Ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, son hali sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

11 Ağustos 2005 doğumlu olan Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta başladı. 2010-2017 yılları arasında birçok projede yer aldı. Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Veda, Çıplak Gerçek, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş gibi dizilerde ve Arif V 216 gibi sinema yapımlarında da rol aldı.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Bu serbest oyuncu olarak çalışan Demirbağ, küçük yaşına rağmen ekran önünde oldukça tecrübeli bir isim haline geldi.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Ancak genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun vadede devam etmeyen Yusuf Berkan, eğitim ve teknoloji alanında farklı bir yol çizdi.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

İŞTE SON HALİ!

Şu anda Almanya'da yaşayan Demirbağ, yarı zamanlı back-end developer, web geliştirme alanında kendini geliştiren genç yetenek kariyer planını tamamen değiştirmiş görünüyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Bir zamanların "küçük şehzadesi" artık hem akademik hem de mesleki olarak başka bir evrede. Ekranlardan uzak durmayı tercih eden Yusuf Berkan Demirbağ, geçmişin iz bırakan çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

KÜÇÜK ŞEHZADE MEHMED DE DEĞİŞENLERDEN!

18 yaşındaki başarılı oyuncu Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Ak, kariyerinin yanında eğitim hayatına da devam ediyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayan genç oyuncu, birçok reklam filminde kendini göstermiştir.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Kariyerine 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterini canlandırarak adım atan Ak, Türk televizyonlarında sevilen ve popüler olan dizilerde boy göstererek yer edinmiştir.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Genç oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Küçüklüğünden beri ekran başında yer alan başarılı oyuncu Ak, yeni yaşında adeta yaşıtlarına taş çıkartıyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Şimdilerde 18 yaşında olan Ak, eğitim hayatının yanı sıra oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN DİĞER OYUNCULARI SİZLER İÇİN DERLEDİK!

BEREN GÖKYILDIZ

Beren Gökyıldız, 29 Eylül 2009 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan genç oyuncunun yeni hali görenleri şoke etti.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

HENÜZ 4 YAŞINDAYKEN OYUNCULUĞA BAŞLADI

4 yaşındayken başladığı oyunculuk serüveninde gösterdiği başarıyla çok sevilen Gökyıldız, çocuk oyuncu denildiğinde ilk akla gelen yıldızlardan biri haline geldi.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Oynadığı karakterlerle hafızalara kazınan ve gösterdiği başarılı oyunculukla yıldızı parlayan Gökyıldız, yıllar içindeki değişimi ile dikkat çekmeye başladı.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

İŞTE GENÇ OYUNCUNUN SON HALİ!

Son olarak katıldığı bir filmin galasında yeni haliyle dikkat çeken Gökyıldız, hayranlarından "çok büyümüşsün" yorumları almıştı.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

BİRSU DEMİR

Alemin Kralı dizisinde sert mizaçlı ve ablalarına karışan bir karakteri canlandıran Birsu Demir, izleyicinin kalbinde taht kurmuştu.

Küçük Besleme’nin acılar içindeki küçük Bilge’siydi! Yıllar sonra ortaya çıktı: Şimdi bambaşka biri! Mesleğine inanamayacaksınız...

Aradan geçen 13 yılın ardından, bugün 26 yaşında olan genç oyuncu, adeta bambaşka biri oldu.