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Haberler Galeri Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi'yi bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 18:25

Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi'yi bir de şimdi görün!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin oyuncuları dönem dönem gündeme geliyor. Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi isimlerin başrollerini paylaştığı 1980'lerin anlatıldığı dizide Cemile ve Ali'nin oğulları Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi küçük yaşına rağmen performansıyla çok konuşulmuştu. Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi'yi bir de şimdi görün! Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu... Spor salonunda bolca zaman geçiren ve şimdilerde 18 yaşında delikanlı olan Emir Berke Zincidi'yi görenler tanıyamadı. İşte Küçük Osman'ın son hali...

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

Emir Berke Zincidi Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle tanındı O dönem küçük bir çocuk olan Zincidi büyüdü, delikanlı oldu.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

Dizideki başarılı performansları sonrası şimdilerin aranan isimler arasında yer alan Aras Bulut İynemli ve Farah Zeynep Abdullah gibi oyuncular bu dizi ile ünlenmiş ve adını duyurmuştu.

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Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan 6 yaşındaki Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü, koca bir delikanlı oldu.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin çocuk yıldızı Emir Berke Zincidi’yi bir de şimdi görün!

18 yaşındaki Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

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