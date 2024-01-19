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Haberler Galeri Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! "Bir evde 3 tane Burak Özçivit"
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:32

Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! "Bir evde 3 tane Burak Özçivit"

Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in minik oğulları Kerem 1 yaşına bastı. Doğduğu günden bu yana yüzünü sır gibi sakladıkları minik Kerem'i sonunda hayranlarıyla paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'e beğeni ve yorum yağdı. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde Kerem ile ikinci kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Dün 1 yaşına basan oğlu Kerem ile paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'e "Bir evde 3 tane Burak Özçivit", "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları geldi. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları minik Kerem'in sevimli halleri...

Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! Bir evde 3 tane Burak Özçivit

Oyunculuklarının yanı sıra mutlu evlilikleriyle kendilerine hayran bırakan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden...

Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! Bir evde 3 tane Burak Özçivit

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çift, 18 Ocak 2023 tarihinde ise Kerem ile ikinci kez anne-baba olmuşlardı.

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Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! Bir evde 3 tane Burak Özçivit

İLK KEZ YÜZÜNÜ GÖSTERDİLER

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, dün 1 yaşına basan küçük oğlu Kerem'in hem doğum gününü kutladı, hem de hayranlarına bir sürpriz yaparak yüzünü ilk kez gösterdi.

Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! Bir evde 3 tane Burak Özçivit

"KOKLADIKÇA İÇİMDE ÇİÇEKLER AÇAN..."

Evcen, doğduğu günden beri merak edilen oğlu Kerem'in fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir sene önce bugün bir KEREM doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim.. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum. #18.01.2023" ifadelerini kullandı.

Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen’den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! Bir evde 3 tane Burak Özçivit

"BABASININ ASLANI!"

Burak Özçivit de eşi gibi paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Özçivit, oğluyla fotoğrafının altına, "KEREM'im bugün 1 yaşında… Babasının aslanı! Nice senelere canımın içi" notunu ekledi.

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