Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:32
Küçük prens Kerem! Fahriye Evcen'den minik oğlu Kerem ile yeni pozlar geldi! "Bir evde 3 tane Burak Özçivit"
Sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in minik oğulları Kerem 1 yaşına bastı. Doğduğu günden bu yana yüzünü sır gibi sakladıkları minik Kerem'i sonunda hayranlarıyla paylaşan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'e beğeni ve yorum yağdı. 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde Kerem ile ikinci kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Dün 1 yaşına basan oğlu Kerem ile paylaşımlarına devam eden Fahriye Evcen'e "Bir evde 3 tane Burak Özçivit", "Karan'dan bir tane daha doğurmuşsun" yorumları geldi. İşte Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in oğulları minik Kerem'in sevimli halleri...