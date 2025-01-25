Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
06:35
Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal'ın yeni "beyaz atlı prensi" bakın kim çıktı...
Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden gazeteci Bülent Cankurt
, köşesinde yine gündeme damga vuran konulara yer verdi. Ünlülerin aşk hayatından sosyal medya tartışmalarına, sanat etkinliklerinden moda yorumlarına kadar dikkat çeken detayları aktaran Cankurt, okuyucularını magazin dünyasının perde arkasına davet ediyor. İşte öne çıkan başlıklar…