Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal'ın yeni "beyaz atlı prensi" bakın kim çıktı...

'EYVAH' DİYENLER DERİN BİR 'OH' ÇEKTİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez ABD'de 'doğumla vatandaşlık hakkı'nı imzaladığı kararname ile sonlandırmıştı. Bunun üzerine, ikinci eşi Murat Pilevneli'den olan Sare'yi ve üçüncü eşi Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan'ı ABD'nin Los Angeles şehrinde doğuran Tuba Ünsal da, birçok Türk gibi "Eyvah" demişti! Ünsal ve ABD'de doğum yapan diğer Türkler derin bir "Oh" çekebilir. Çünkü ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi. Bir de geriye doğru işletilmesinin mümkün olmadığı söyledi. ABD'de doğuranların gözü aydın!