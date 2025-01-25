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Haberler Galeri Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal'ın yeni "beyaz atlı prensi" bakın kim çıktı...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 06:35

Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal'ın yeni "beyaz atlı prensi" bakın kim çıktı...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden gazeteci Bülent Cankurt, köşesinde yine gündeme damga vuran konulara yer verdi. Ünlülerin aşk hayatından sosyal medya tartışmalarına, sanat etkinliklerinden moda yorumlarına kadar dikkat çeken detayları aktaran Cankurt, okuyucularını magazin dünyasının perde arkasına davet ediyor. İşte öne çıkan başlıklar…

BÜLENT CANKURT
Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal’ın yeni beyaz atlı prensi bakın kim çıktı...

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre gönül kapısını herkese kapatmıştı. Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile çok kısa süren bir aşk yaşayan Ünsal, aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı. Hoş, geçen ay gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şef ve klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer'e kaptırdığına dair haberler çıktı ama doğru değildi! Doğrusunu yine benden öğrenin...

Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal’ın yeni beyaz atlı prensi bakın kim çıktı...

Tuba Ünsal yeni bir beyaz atlı prensi var evet ama sanatçı değil iş insanı! Ünsal, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor. Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden Ünsal, yine bu kuralı bozmadı! 43 yaşındaki Tuba Ünsal'ın, yeni sevgilisi Emir Ulusoy ile arasında 10 yaş fark var. Birkaç ay önce ortak arkadaşları sayesinde tanıştığını duyduğum çiftin gayet güzel giden bir ilişkisi varmış. Umarım daim olur.

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Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal’ın yeni beyaz atlı prensi bakın kim çıktı...

'EYVAH' DİYENLER DERİN BİR 'OH' ÇEKTİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez ABD'de 'doğumla vatandaşlık hakkı'nı imzaladığı kararname ile sonlandırmıştı. Bunun üzerine, ikinci eşi Murat Pilevneli'den olan Sare'yi ve üçüncü eşi Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan'ı ABD'nin Los Angeles şehrinde doğuran Tuba Ünsal da, birçok Türk gibi "Eyvah" demişti! Ünsal ve ABD'de doğum yapan diğer Türkler derin bir "Oh" çekebilir. Çünkü ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi. Bir de geriye doğru işletilmesinin mümkün olmadığı söyledi. ABD'de doğuranların gözü aydın!

Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal’ın yeni beyaz atlı prensi bakın kim çıktı...

DOĞMAMIŞ ATLAS'A DON BİÇMİŞLER!

Ünlü oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, ağustos ortasında anne-baba olacaklarını müjdelemişti. Eğer doktorları doğru hesaplayabildiyse, bugün de oğullarını kucaklarına alacaklar. İsminin dünyada bir karşılığı olsun diye Atlas adını vereceklerini söyledikleri oğulları umarım sağlıkla dünyaya gelir.

Kuralını bozmadı! Tuba Ünsal’ın yeni beyaz atlı prensi bakın kim çıktı...

Bu arada geçenlerde konuştuğum Zeynep ve Cansel'den öğrendim ki, doğmamış bebeklerine don biçmişler! Bugün yarın doğması beklenen oğullarına, geçen hafta Instagram hesabı açmışlar! 'Atlas Elçin Official' adıyla açtıkları hesabın 10 takipçisi olmuş bile. Ünlü çiftin amacı ne bilmiyorum ama bana çok ilginç geldi!

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