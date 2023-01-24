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Haberler Galeri Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan'a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu'nun birlik çağrısına tam destek!
Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 07:04

Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan'a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu'nun birlik çağrısına tam destek!

İslam düşmanı İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e el uzatmasına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık!" diye tepki gösterdi. Bu paylaşıma sanat dünyasından destek yağdı. Başta Yıldız Tilbe olmak üzere Murat Kekilli, Alişan ve daha birçok sanatçı, rezil İsveçliyi hedef aldı PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun İslam dünyası için yaptığı birlik çağrısına ilk destek Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, arka arkaya yaptığı paylaşımlarla İsveçli rezil vekil Rasmus Paludan'a ve ona ses çıkarmayan İsveçli ve Avrupalılara şu sözlerle haddini bildirdi: "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz! Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü, bakalım sizi ne bekliyor?"

ÖMER KARAHAN
Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

İsveç'te İslam düşmanı aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e el uzatması tüm dünyanın gündemine oturdu. Türkiye bu rezilliğe tepkisini çok net koydu. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği çalışanları, protestolar sonrası konsolosluk binasının camına "Kitabı yakan bu aptalın görüşünü paylaşmıyoruz" pankartı astı. Türkiye'nin her yerinde Paludan'a öfke ve protestolar devam ederken Batman'da binlerce kişi 'Kur'an-ı Kerim'e sahip çık' mitinginde bir araya geldi.

Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

Bu görüntüler üzerine "Muhteşemsin Batman" diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İsveç'teki insanlık yoksunu bazı onursuzların yüce kitaba yaptıkları rezilce saldırı sonrasında Türkiye gerekli tepkiyi gösterdi.

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Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

Diğer İslam ülkelerinden bir ses duymadım. Kur'an-ı Kerim onların da kitabı değil mi? Ne bu korkaklık! İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık" diye açıklamada bulundu. Nihat Hoca'nın tepkisinden sonra sanat dünyası da İsveç'teki bu çirkinliğe sessiz kalmadı.

Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

Yıldız Tilbe, "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar...

Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

Bu dünya çok firavun gördü bakalım sizi ne bekliyor? İsveç başbakanıymış, Danimarka başbakanıymış, Avrupa Birliği başkanlarıymış... Siz anca kendi başınıza bakarsınız... NATO'ymuş, düşkünler takımı, birbirine yaslanarak ayakta duranlar, ülkem ve değerlerinin düşmanları kazanamayacaksınız" dedi.

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