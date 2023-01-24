Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan’a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu’nun birlik çağrısına tam destek!

Diğer İslam ülkelerinden bir ses duymadım. Kur'an-ı Kerim onların da kitabı değil mi? Ne bu korkaklık! İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık" diye açıklamada bulundu. Nihat Hoca'nın tepkisinden sonra sanat dünyası da İsveç'teki bu çirkinliğe sessiz kalmadı.

