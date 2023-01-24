Giriş Tarihi: 24.01.2023 07:01
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
07:04
Kur’an-ı Kerim’e el uzatan aşağılık Rasmus Paludan'a sanat camiasından sert tepki! Nihat Hatipoğlu'nun birlik çağrısına tam destek!
İslam düşmanı İsveçli aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e el uzatmasına Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İslam ülkeleri birleşse bu rezillikler olabilir mi, yazık!" diye tepki gösterdi. Bu paylaşıma sanat dünyasından destek yağdı. Başta Yıldız Tilbe olmak üzere Murat Kekilli, Alişan ve daha birçok sanatçı, rezil İsveçliyi hedef aldı PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun İslam dünyası için yaptığı birlik çağrısına ilk destek Yıldız Tilbe'den geldi. Tilbe, arka arkaya yaptığı paylaşımlarla İsveçli rezil vekil Rasmus Paludan'a ve ona ses çıkarmayan İsveçli ve Avrupalılara şu sözlerle haddini bildirdi: "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz! Euro, dolar, silah, ilaç, sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç, susuz ve yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar... Bu dünya çok firavun gördü, bakalım sizi ne bekliyor?"