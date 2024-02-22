Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
08:01
Kurt Efe Lüleburgaz'da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!
Mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den radikal karar! Sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Trakya'da ev aldı! Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen çiftin hayali küçük bir köyde yaşamaktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, İstanbul'a 1.5 saat mesafedeki Lüleburgaz'da mütevazı bir köy evi satın aldı. Çift, geçtiğimiz günlerde de evlerinde yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü ağırladı.