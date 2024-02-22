Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kurt Efe Lüleburgaz'da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 08:01

Kurt Efe Lüleburgaz'da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

Mutlu evliliklerini oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den radikal karar! Sekizinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, Trakya'da ev aldı! Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen çiftin hayali küçük bir köyde yaşamaktı. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, İstanbul'a 1.5 saat mesafedeki Lüleburgaz'da mütevazı bir köy evi satın aldı. Çift, geçtiğimiz günlerde de evlerinde yakın arkadaşları Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ü ağırladı.

BÜLENT CANKURT
Kurt Efe Lüleburgaz’da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

Pazartesi günü 2 yaşındaki oğulları Kurt Efe ile birlikte sekizinci evlilik yıldönümlerini kutlayan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin Trakya'da 'ev'lendiğini öğrendim!

Kurt Efe Lüleburgaz’da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır her fırsatta şehirden kaçmaktan ve küçük bir köyde yaşamaktan söz ederdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kurt Efe Lüleburgaz’da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

Kendisi gibi doğayı seven eşi Başak Hanım ile 2018 başında Bebek'ten Kemerburgaz'da, orman içindeki Kütük Evler'e taşınınca, biraz da olsa şehirden uzaklaşmıştı.

Kurt Efe Lüleburgaz’da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

Öğrendim ki Kıvanç, sonunda köy hayalini gerçekleştirmiş.

Kurt Efe Lüleburgaz’da köy evinde büyüyecek... Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftçi oldu!

İstanbul'a 1.5 saat mesafedeki Lüleburgaz'da mütevazı bir köy evi satın almış.

SON DAKİKA