Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

ATV ekranlarında bugün iddialı bir dizi başlıyor: Sustalı Ceylan! Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu anlatan dizide Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.