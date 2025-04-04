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Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:30 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:32

Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv'de başlıyor!

ATV ekranlarında bugün başlayacak olan "Sustalı Ceylan" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Kadın hakları, zorbalık, aşk ve intikam dolu bir hikayeye tanıklık edeceğiniz bu destansı yolculuk, kimliğini bulmaya çalışan bir kadının dramını gözler önüne seriyor. Genç ve masum bir annenin, oğlu Yusuf'la birlikte yaşama tutunma mücadelesine, yeraltı dünyasının karanlık köşelerinde gizlenen sırlar da dahil oluyor. Peki, Ceylan ve Ferhat'ın tehlikeli dünyasında ne gibi sürprizler bizi bekliyor? Merakla beklenen bu dizi, izleyenleri adeta büyüleyecek!

Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

ATV ekranlarında bugün iddialı bir dizi başlıyor: Sustalı Ceylan! Erkek egemen bir dünyada kendi kimliğini bulmaya çalışan ve hayatını sıfırdan inşa etme mücadelesi veren bir kadının destansı yolculuğunu anlatan dizide Sümeyye Aydoğan (Ceylan), Burak Yörük (Ferhat), Celil Nalçakan (Atmaca Bekri), Melike Güner (Muteber) ve Cezmi Baskın gibi isimler yer alıyor.

Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

Dizide Ceylan, kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...

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Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnmektir. Ceylan kaderin yoluna dizdiği zorlukları oğlu Yusuf'la aşma hayali kuran, genç, masum ve sevgi dolu bir annedir...

Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

Zorla evlendirildiği eşi Necmi'nin zorbalıklarına direnirken; çalışır, okur ve gizlice para biriktirip, oğluyla yeni bir hayat kurmanın yollarını arar.

Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv’de başlıyor!

Fakat Necmi'nin acımasız oyunuyla, Ceylan onu hayata bağlayan tek dayanağı; Yusuf'u kaybetme noktasına sürüklenir...