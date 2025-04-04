Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:30
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
07:32
Kurtlar sofrasında bir kadının hikayesi: Sustalı Ceylan bu akşam atv'de başlıyor!
ATV
ekranlarında bugün başlayacak olan "Sustalı Ceylan
" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Kadın hakları, zorbalık, aşk ve intikam dolu bir hikayeye tanıklık edeceğiniz bu destansı yolculuk, kimliğini bulmaya çalışan bir kadının dramını gözler önüne seriyor. Genç ve masum bir annenin, oğlu Yusuf'la birlikte yaşama tutunma mücadelesine, yeraltı dünyasının karanlık köşelerinde gizlenen sırlar da dahil oluyor. Peki, Ceylan ve Ferhat'ın tehlikeli dünyasında ne gibi sürprizler bizi bekliyor? Merakla beklenen bu dizi, izleyenleri adeta büyüleyecek!