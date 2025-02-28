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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!
Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 11:08

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

2003-2005 yılları arasında ekranlarda yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisi, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle dizinin oyuncuları, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Son olarak dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterine hayat veren Büşra Ayaydın, takipçilerini sevindiren güzel bir haberle gündeme geldi. Mesleğini bırakıp maneviyata yönelen eski oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla annelik heyecanını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi gördü.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Türk televizyon tarihinin sevilen dizileri arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi', hala merakla takip ediliyor. Son olarak dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandıran Büşra Ayaydın, sosyal medya hesabında sürpriz bir paylaşım yaparak gündem oldu.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Ayaydın, oyunculuğu bırakıp maneviyata yöneldikten sonra gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı.

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Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşantı süren Ayaydın, yaptığı paylaşımla anne olduğunu duyurdu.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Eski oyuncu bebeğinin fotoğrafını yayınlayıp, 'bebemle ilk Ramazan, inşallah' notunu düştü.

Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Büşra Ayaydın, kısa sürede Instagramda ses getirdi.

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