Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Türk televizyon tarihinin sevilen dizileri arasında yer alan 'Kurtlar Vadisi', hala merakla takip ediliyor. Son olarak dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandıran Büşra Ayaydın, sosyal medya hesabında sürpriz bir paylaşım yaparak gündem oldu.