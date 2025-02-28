Kurtlar Vadisi’nde Süleyman Çakır’ın kızı Selvi’ydi... Büşra Ayaydın anne oldu!

Giriş Tarihi: 28.02.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
11:08
2003-2005 yılları arasında ekranlarda yayınlanan 'Kurtlar Vadisi' dizisi, zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle dizinin oyuncuları, sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça merak ediliyor. Son olarak dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi karakterine hayat veren Büşra Ayaydın, takipçilerini sevindiren güzel bir haberle gündeme geldi. Mesleğini bırakıp maneviyata yönelen eski oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla annelik heyecanını takipçileriyle paylaşarak büyük ilgi gördü.