Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
07:31
Bir dönem ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları sosyal medyada gündem oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı da o isimlerden sadece biri… Ünlü oyuncu verdiği kilolarla ile hayranlarını şoke etti. Güllü Erhan olarak bilinen oyuncu Erhan Ufak, iğne ipliğe döndü. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilo olmuş sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, şimdi çok değişti. İşte merak edenler için Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...