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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…
Giriş Tarihi: 18.09.2024 07:27 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 07:31

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

Bir dönem ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi'nin oyuncuları sosyal medyada gündem oldu. Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı da o isimlerden sadece biri… Ünlü oyuncu verdiği kilolarla ile hayranlarını şoke etti. Güllü Erhan olarak bilinen oyuncu Erhan Ufak, iğne ipliğe döndü. Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kilo olmuş sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak, şimdi çok değişti. İşte merak edenler için Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı değişimiyle sosyal medyayı salladı. Erhan Ufak, tam 55 kilo vererek hayranları adeta şoke etti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı eridi bitti! Erhan Ufak’ın zayıflama sırrı…

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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