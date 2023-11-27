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Haberler Galeri Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı resmen eridi bitti!
Giriş Tarihi: 27.11.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:39

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı resmen eridi bitti!

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgi ile izlenen Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak gönüllere taht kuran oyuncu Erhan Ufak resmen eridi. Aradan geçen yıllarda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo verdi. 85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı resmen eridi bitti!

Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan olarak bilinen Erhan Ufak, son haliyle görenleri şaşırtmayı başardı. Dizinin hafızalara kazınan isimlerinden olmayı başaran Erhan Ufak, uzun zamandır ekranlardan uzaktaydı. Özellikle Kurtlar Vadisi dizisi ile hatırlanan Erhan Ufak, tam 55 kilo vererek herkesi şaşırttı.

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı resmen eridi bitti!

Yayınlandığı dönemde reytingleri alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisinin Güllü Erhan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Erhan Ufak adeta eridi.

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Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı resmen eridi bitti!

Geçen zamanda kendine bambaşka bir yol çizen Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak 140 kiloya kadar çıkmış sonrasında geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonucu 55 kilo vererek adeta erimişti.

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı resmen eridi bitti!

85 kiloya düşen Erhan Ufak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Tam 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ı resmen eridi bitti!

İşte fazla kilolarından kurtulan ve fit görünüme kavuşan Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ının son hali...

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