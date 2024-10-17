Giriş Tarihi: 17.10.2024 10:35
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024
10:37
Kuruluş Osman çarşamba günlerinin birincisi!
'Kuruluş Osman', 167. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %5,83 reyting, %17,14 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %6,02 reyting %16,48 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu. Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen 167. Bölümüyle reyting sıralamasının bir numarasında yer alarak Çarşamba akşamının birincisi oldu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.