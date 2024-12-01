‘Kuruluş Osman’ kadrosuna yeni oyuncu!

Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde küçük yaşlarda ailesi tarafından günlerce aranan ve annesi Bala Hatun tarafından cesedi bulunan Halime'nin hikayesi aralanıyor. Osman Bey ve Bala Hatun'un çocukları Halime, Sofia tarafından küçük yaşlarda kaçılırken Sofia, o'nun yerine başka bir çocuğu dereye atmıştır.

Kuruluş Osman 173. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!