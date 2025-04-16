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Haberler Galeri ‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 12:02

Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, bu başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor.

‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

atv ekranında yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

atv'nin uluslararası alanda büyük beğeni toplayan başarılı tarihi dizisi Kuruluş Osman, şimdi de Slovenya'da yayına girmeye hazırlanıyor.

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‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

Slovenyalı izleyiciler, tüm dünyada milyonların kalbini fetheden bu epik yolculuğa tanıklık etmek için gün sayıyor.

‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

Kuruluş Osman' yüz milyonlarca izleyiciye ulaşıyor

‘Kuruluş Osman’ Slovenya’da izleyicileriyle buluşacak!

Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine satılan ve yayınladığı ülkelerde reytingleri alt üst eden Kuruluş Osman, TV kanalları ve uluslararası platformlar aracılığıyla birçok farklı coğrafyada yüz milyonlarca seyirciye ulaşmayı başardı.