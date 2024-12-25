Kuruluş Osman’a çifte transfer

Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı, acımasız ve kindar bir savaşçı olan Altuga; kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına katılmasını büyük bir utanç olarak kabul eder ve bu ihanetin hesabını sormak için Anadolu topraklarına, Uçlara gelir.