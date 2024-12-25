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Haberler Galeri Kuruluş Osman’a çifte transfer
Giriş Tarihi: 25.12.2024 08:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 08:55

Kuruluş Osman’a çifte transfer

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna çifte transfer...

Kuruluş Osman’a çifte transfer

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Devrim Saltoğlu ardından Murat Göçmez de dahil oldu.

Kuruluş Osman’a çifte transfer

CERKUTAY'IN KARDEŞİ ALTUGA ANADOLU TOPRAKLARINDA

Murat Göçmez dizinin Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Cerkutay'ın kardeşi 'Altuga' karakterine hayat verecek.

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Kuruluş Osman’a çifte transfer

Moğol komutanı Ulugan'ın sadık hizmetkarı, acımasız ve kindar bir savaşçı olan Altuga; kardeşi Cerkutay'ın Osman Bey'in tarafına katılmasını büyük bir utanç olarak kabul eder ve bu ihanetin hesabını sormak için Anadolu topraklarına, Uçlara gelir.

Kuruluş Osman’a çifte transfer

Altuga'nın Anadolu topraklarına gelişinin ardından, Cerkutay ile arasında yaşanacak gerilimli ve aksiyon dolu mücadeleler, dizinin yeni bölümlerinde izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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Kuruluş Osman’a çifte transfer

Altuga'nın geçmişinden gelen yaralarını, intikam arzusunu ve savaşçı kimliğini izleyicilere derinden hissettirecek.

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