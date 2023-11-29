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Haberler Galeri Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!
Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 07:58

Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etti.

Kuruluş Osman’a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

Kuruluş Osman'a sürpriz ziyaret! MISS Supranational 2019 ve Miss Universe Thailand 2023 seçilen Danimarkalı-Taylandlı model ve güzellik kraliçesi Anntonia Porsild, İstanbul'a gelerek Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret etti.

Kuruluş Osman’a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

Platodaki etkinliklere katılan Porsild, geleneksel Türk kıyafetlerini giyerek fotoğraf çektirdi.

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Kuruluş Osman’a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

Restoranda Türk yemeklerinin tadına baktı.

Kuruluş Osman’a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

Porsild, "Burası tarih ve kültür dolu bir yer...

Kuruluş Osman’a sürpriz ziyaret! Kainat güzeli Obada!

Türkiye'nin bugünkü konuma nasıl geldiğini yaşayarak deneyimlemek çok muazzam.

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