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Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Bala Hatun sır perdesini aralıyor
Giriş Tarihi: 26.03.2025 06:49 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 06:49

Kuruluş Osman'da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

'Kuruluş Osman', 186'ncı bölümüyle bu akşam nefesleri kesecek...

Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

Osman Bey, Esenbike'ye itaat etmediğini göstermiş ve Ulugan'la oynadıkları oyunu açığa çıkarmıştır. Düşmanlığını alenen sergileyen Esenbike tüm müttefiklerini yanına alarak Osman Bey'i ortadan kaldırmak istemektedir.

Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

Bunun üzerine harekete geçen Osman Bey, Türkmen Beylerini de yanına alarak hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Osman Bey her şeye rağmen obasını geri alabilecek midir? Osman Bey bunun için nasıl bir strateji uygulayacaktır?

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Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

186.Bölüm:

OSMAN BEY, KAYI OBASINI GERİ ALMAK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR!

Osman Bey, Esenbike'nin oyununu bozmuş ve Ulugan'la kurduğu düzeni açığa çıkarmıştır. Bunun üzerine Esenbike, Osman Bey'e karşı düşmanlığını alenen ilan eder ve tüm müttefiklerini harekete geçirerek büyük bir saldırı planlar.

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Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

Türkmen Beylerini yanına alan Osman Bey, hem obasını geri almak hem de düşmanlarını bir bir yok etmek için harekete geçer. Ancak hem içeriden hem dışarıdan tehdit altındadır! Osman Bey, düşmanlarının tüm planlarını boşa çıkarıp Kayı Obası'nı geri alabilecek mi?

Kuruluş Osman’da Bala Hatun sır perdesini aralıyor

BALA HATUN HALİME'YE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR!

Bala Hatun, kızı Halime'ye ulaşmak için kurtardığı rahibeyi iyileştirmeye çalışmaktadır. Ancak ağır yaralı olan Rahibe gözlerini açıp gerçekleri anlatacak kadar güçlü bir durumda değildir.