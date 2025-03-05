Kuruluş Osman’da Bala Hatun, Sofia’yı yakaladı

Osman Bey, Bala Hatun'u esaretten kurtarmış ve evlatlarına kavuşturmuştur. Osman Bey'in Gizli Obasında ki türlü sıkıntılara rağmen bütün hane yine bir arada Ramazan'a kavuşmanın coşkusunu yaşar. Öte yandan Osman Bey, Ulugan ve nökerlerinin gücünü kırmak, halkını Moğol tehditlerinden kurtarmak için evvela ordusunu güçlendirmelidir. Osman Bey'in bu sebeple çevre obalardaki Türkmen beylerinin desteğine ihtiyacı vardır. Osman Bey Türkmen beylerini kendi safına çekebilmek için nasıl bir plan yapacaktır? Osman Bey Türkmen beyleri ile bir araya gelerek neyi amaçlamaktadır?