Kuruluş Osman’da Moğollar Kayı Obası’nda Osman Bey ve Ulugan yüzleşiyor!

176.Bölüm:

MOĞOL KOMUTAN ULUGAN KAYI OBASI'NDA

Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nasıl bir plan yaptı?