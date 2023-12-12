Kuruluş Osman’da Osman Bey Karacelasun ve Vasilis’un ensesinde!

Giriş Tarihi: 12.12.2023 11:22
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
11:33
atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 13 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 140. Bölümünde Üstat Gera ve Karacelasun, Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparken Bala Hatun oğlu Alaeddin'in peşine düşer. Orhan Bey, annesi Malhun Hatun'a Holofira ile evleneceğini söylerken, Osman Bey ise Karacelasun ve Vasilis'i köşeye sıkıştırır.