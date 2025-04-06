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Haberler Galeri 'Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...
Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 11:18

'Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Ünlü oyuncu Özge Törer, ilk projesi 'Kuruluş Osman' ile ekran yolculuğuna başladı. Her hafta çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizi, başarısını katlayarak izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. atv ekranında 6 sezondur zirvede yer alan dizide 'Bala Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, 100'ü aşkın ülkede yayınlanan projeyle izleyiciyle buluşuyor.

MERVE YURTYAPAN
’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Törer, önceki gün Bozdağ Platoları'nda gerçekleşen söyleşide hayranlarıyla buluştu. Bala Hatun'u görmek için yurt dışından gelen hayranlar da vardı. Dizinin çocuk hayranları, kostümler giyerek o dönemin ruhuna bürünmüştü.

’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Özellikle çocukların bu sevgisi karşısında çok duygulanan Törer, onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

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’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Altı sezondur 'Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Törer, "Çok iyi bir ekibimiz var. İlk günden beri keyifli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin bu kadar iyi anlaşmasının da ekrana yansıdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Dönem projesinde oynamanın çok güzel bir deneyim olduğunun da altını çizen ünlü oyuncu, birçok projede unutulmaz sahnelerde yer aldıklarını anlattı. Kendisi için en unutulmaz sahneden de bahseden Törer, şöyle konuştu:

’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

EN UNUTULMAZ SAHNE

"Alaeddin'in doğum sahnesi unutulmazdı. Mağarada çektik. Tüm ekip o sahnenin atmosferine ve duygusuna kapıldık. Annelik benim bilmediğim ve tatmadığım bir duygu ama enteresan bir şekilde o sahneyi çekerken anaç ruhumla ağlamaya başlamıştım. Biz de çekim yaparken farklı duygularımızı keşfediyoruz."