Giriş Tarihi: 06.04.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
11:18
'Kuruluş Osman'ın 'Bala Hatun'u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...
Ünlü oyuncu Özge Törer, ilk projesi 'Kuruluş Osman' ile ekran yolculuğuna başladı. Her hafta çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizi, başarısını katlayarak izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. atv ekranında 6 sezondur zirvede yer alan dizide 'Bala Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu, 100'ü aşkın ülkede yayınlanan projeyle izleyiciyle buluşuyor.