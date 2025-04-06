’Kuruluş Osman’ın ’Bala Hatun’u olarak hafızalar kazındı! Özge Törer dizideki unutamadığı sahneyi anlattı...

Altı sezondur 'Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Törer, "Çok iyi bir ekibimiz var. İlk günden beri keyifli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bizlerin bu kadar iyi anlaşmasının da ekrana yansıdığını düşünüyoruz" diye konuştu.